Владельцы дома Мэрилин Монро судятся с властями из-за запрета на снос
Дом в Лос-Анджелес, где в 1962 году скончалась Мэрилин Монро, стал предметом громкого судебного спора. Нынешние владельцы особняка пытаются добиться разрешения на снос здания, однако городские власти выступили против, присвоив дому статус исторического памятника. Об этом сообщает The Guardian.
Особняк имеет особое значение для поклонников актрисы: это был единственный дом, который Мэрилин Монро приобрела при жизни — всего за несколько месяцев до своей смерти. В 2023 году недвижимость была продана новым владельцам за 8,35 миллиона долларов.
Теперь собственники требуют через суд компенсацию за «упущенную выгоду», утверждая, что не хотят содержать объект как музей или мемориал. По их словам, в доме уже давно не осталось оригинальных деталей интерьера и личных вещей актрисы, которые могли бы представлять историческую ценность.
Тем временем состояние здания продолжает ухудшаться. Сообщается, что в доме протекает крыша, не работают системы кондиционирования и отопления, а также существует риск появления плесени. Кроме того, соседи жалуются на туристов и поклонников Монро, которые регулярно пытаются попасть на территорию особняка ради фотографий и экскурсий.
Читайте также: