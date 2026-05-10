Владельцы дома Мэрилин Монро судятся с властями из-за запрета на снос

10 мая 2026, 19:39

Особняк Мэрилин Монро в Лос-Анджелес оказался в центре судебного конфликта

Мэрилин Монро (Фото: кадр из фильма «В джазе только девушки»)

Дом в Лос-Анджелес, где в 1962 году скончалась Мэрилин Монро, стал предметом громкого судебного спора. Нынешние владельцы особняка пытаются добиться разрешения на снос здания, однако городские власти выступили против, присвоив дому статус исторического памятника. Об этом сообщает The Guardian.