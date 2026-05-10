Прохор Шаляпин намекнул на совместный проект с легендами «Евровидения»
Прохор Шаляпин неожиданно заинтриговал поклонников совместным снимком с участницами коллектива «Бурановские бабушки». Артист опубликовал фотографию в соцсетях и пообещал позже раскрыть, зачем именно они собрались вместе.
В подписи к кадру певец лаконично написал, что встретился с «Бурановскими бабушками», добавив, что скоро подписчики узнают подробности. После этого в сети сразу начали строить догадки о возможном сотрудничестве.
Поклонники предполагают, что речь может идти либо о совместной песне, либо о каком-то развлекательном проекте с участием артистов. Многие также вспомнили легендарное выступление «Бурановских бабушек» на «Евровидении», которое принесло коллективу международную популярность и любовь зрителей.
Публикация Прохора Шаляпина быстро вызвала волну ностальгии у пользователей соцсетей, многие из которых признались, что до сих пор считают номер коллектива одним из самых запоминающихся в истории конкурса.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России