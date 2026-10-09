«Хочу прожить жизнь рядом с тобой»: Ирина Пинчук объявила о свадьбе
Блогер Ирина Пинчук вышла замуж за Саламбека Мартазанова
Ирина Пинчук поделилась радостной новостью с поклонниками — звезда реалити-шоу вышла замуж за Саламбека Мартазанова. О важном событии в личной жизни она сообщила на своей странице в соцсетях, опубликовав свадебные фотографии. Снимки сразу привлекли внимание подписчиков, ведь теперь пара официально связала себя узами брака.
К публикации Ирина добавила трогательное признание, в котором рассказала о своих чувствах к избраннику. Пинчук не стала строить громких обещаний о будущем, но дала понять, что точно знает, с кем хочет пройти через все жизненные перемены.
«Я не знаю, какой будет жизнь через 10...20...30 лет. Но одно я знаю точно — я хочу прожить её рядом с тобой», — написала Ирина.Судя по словам невесты, для неё этот день стал не просто красивым праздником, а важным шагом в отношениях с Саламбеком. В своём послании она сделала акцент на главном — желании оставаться рядом с любимым человеком независимо от того, что приготовит будущее.