«Хочу прожить жизнь рядом с тобой»: Ирина Пинчук объявила о свадьбе

09 октября 2026, 20:09

Блогер Ирина Пинчук вышла замуж за Саламбека Мартазанова

Ирина Пинчук с мужем (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

Ирина Пинчук поделилась радостной новостью с поклонниками — звезда реалити-шоу вышла замуж за Саламбека Мартазанова. О важном событии в личной жизни она сообщила на своей странице в соцсетях, опубликовав свадебные фотографии. Снимки сразу привлекли внимание подписчиков, ведь теперь пара официально связала себя узами брака.





К публикации Ирина добавила трогательное признание, в котором рассказала о своих чувствах к избраннику. Пинчук не стала строить громких обещаний о будущем, но дала понять, что точно знает, с кем хочет пройти через все жизненные перемены.





«Я не знаю, какой будет жизнь через 10...20...30 лет. Но одно я знаю точно — я хочу прожить её рядом с тобой», — написала Ирина.