«Сейчас ведём переговоры»: Саша Савельева решила стать ведущей психологического шоу
Экс-солистка «Фабрики» Саша Савельева готовит собственный проект о психологии
Саша Савельева решила попробовать себя в новом амплуа и готовится запустить собственное психологическое шоу. Бывшая солистка группы «Фабрика» задумала проект, в котором, судя по всему, будут разбирать человеческие отношения и поведение. Подробностями певица пока не делится, но работу над идеей уже начала.
О планах Савельева рассказала в беседе с «ТВ Mail». По словам артистки, концепция будущего шоу у неё уже сформировалась, однако окончательного решения о площадке для выхода программы пока нет.
«Я уже придумала психологическое шоу, я пока не знаю, где оно выйдет, но сейчас ведем переговоры», — призналась Саша.Пока остаётся загадкой, в каком формате будет построен проект и кто станет его участниками. Савельева не раскрывает, собирается ли приглашать звёздных гостей, обсуждать личные истории или разбирать непростые ситуации, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни. Неизвестно и то, когда зрители смогут увидеть первые выпуски.
Для певицы это возможность расширить привычные творческие границы и попробовать себя в совершенно новом направлении. Хотя публика привыкла видеть Сашу прежде всего на сцене, теперь артистка намерена обратить внимание на психологию — тему, которая вызывает большой интерес у аудитории.