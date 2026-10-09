«Сейчас ведём переговоры»: Саша Савельева решила стать ведущей психологического шоу

09 октября 2026, 19:59

Экс-солистка «Фабрики» Саша Савельева готовит собственный проект о психологии

Саша Савельева (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

Саша Савельева решила попробовать себя в новом амплуа и готовится запустить собственное психологическое шоу. Бывшая солистка группы «Фабрика» задумала проект, в котором, судя по всему, будут разбирать человеческие отношения и поведение. Подробностями певица пока не делится, но работу над идеей уже начала.





О планах Савельева рассказала в беседе с «ТВ Mail». По словам артистки, концепция будущего шоу у неё уже сформировалась, однако окончательного решения о площадке для выхода программы пока нет.





«Я уже придумала психологическое шоу, я пока не знаю, где оно выйдет, но сейчас ведем переговоры», — призналась Саша.