«Пошатало»: Екатерина Гордон призналась, что три высших образования привели её к музыке

09 октября 2026, 19:21

Гордон рассказала, как пришла к сцене после учёбы на юриста и режиссёра

Екатерина Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Екатерина Гордон рассказала, как пришла к музыке и почему путь к сцене оказался таким извилистым. По словам юриста, интерес к творчеству появился у неё ещё в школьные годы: тогда она начала писать стихи и музыку. Однако родители не воспринимали увлечение дочери всерьёз, поэтому Екатерина решила сосредоточиться на учёбе и получить высшее образование. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





В итоге Гордон освоила сразу несколько направлений. Как призналась сама Екатерина, далеко не все дипломы оказались ей действительно нужны. Одним из главных достижений она считает юридическое образование, полученное в академии имени Кутафина.





«Я стала учиться, получила три ненужных высших образования, точнее, одно нужное — это как раз юридическая академия Кутафина. А до этого я зачем-то закончила Ленпед — психологический вуз, поучилась на режиссёра игрового кино. Меня, конечно, знатно пошатало. Потом наступило время, когда я всё про себя поняла и сказала: "А вот теперь я буду петь"», — поделилась Гордон.