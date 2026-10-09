«Пошатало»: Екатерина Гордон призналась, что три высших образования привели её к музыке
Гордон рассказала, как пришла к сцене после учёбы на юриста и режиссёра
Екатерина Гордон рассказала, как пришла к музыке и почему путь к сцене оказался таким извилистым. По словам юриста, интерес к творчеству появился у неё ещё в школьные годы: тогда она начала писать стихи и музыку. Однако родители не воспринимали увлечение дочери всерьёз, поэтому Екатерина решила сосредоточиться на учёбе и получить высшее образование. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
В итоге Гордон освоила сразу несколько направлений. Как призналась сама Екатерина, далеко не все дипломы оказались ей действительно нужны. Одним из главных достижений она считает юридическое образование, полученное в академии имени Кутафина.
«Я стала учиться, получила три ненужных высших образования, точнее, одно нужное — это как раз юридическая академия Кутафина. А до этого я зачем-то закончила Ленпед — психологический вуз, поучилась на режиссёра игрового кино. Меня, конечно, знатно пошатало. Потом наступило время, когда я всё про себя поняла и сказала: "А вот теперь я буду петь"», — поделилась Гордон.Несмотря на серьёзную академическую подготовку, музыка в итоге заняла особое место в жизни Екатерины. Пройдя через разные специальности и профессиональные поиски, она решила вернуться к тому, что увлекало её ещё в юности. Теперь Гордон совмещает юридическую деятельность с творчеством и выступлениями.
Сейчас Екатерина готовится к важному событию — большому концерту, который состоится 11 октября в Москве. Поклонники смогут увидеть её на сцене и услышать музыкальную программу. Судя по признанию Гордон, к своему нынешнему творческому пути она пришла далеко не сразу, но в итоге всё-таки решилась сделать ставку на давнюю мечту.