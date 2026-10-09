Стринги из-под платья за 65 тысяч рублей: Полина Диброва нарядилась ради Романа Товстика
Полина Диброва решила удивить своего избранника Романа Товстика и устроила настоящий модный эксперимент. Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва сменила образ, подстригла чёлку и выбрала весьма провокационный наряд. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Однако вместо всеобщего восторга публика отреагировала неоднозначно: пользователи соцсетей принялись обсуждать внешний вид Полины и критиковать её смелый выбор.
Главной деталью образа стало платье стоимостью около 65 тысяч рублей. Наряд привлёк внимание не только ценником, но и пикантной деталью: из выреза выглядывали стринги. Полина, судя по всему, сделала ставку на эффектный и дерзкий образ, который точно не должен был остаться незамеченным. Сама Диброва объяснила преображение желанием порадовать возлюбленного.
«Решила удивить своего мужчину», — написала она, сопроводив публикацию снимками в новом образе.В комментариях развернулось активное обсуждение. Часть пользователей раскритиковала наряд Полины, посчитав его слишком откровенным. Другие обратили внимание на детали стилизации и саму идею продемонстрировать нижнее бельё из-под платья. В итоге публикация вызвала куда больше споров, чем комплиментов, а образ Дибровой стал поводом для очередной волны обсуждений в сети.