Стринги из-под платья за 65 тысяч рублей: Полина Диброва нарядилась ради Романа Товстика

09 октября 2026, 19:34

Полину Диброву раскритиковали за откровенный образ для Романа Товстика

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва решила удивить своего избранника Романа Товстика и устроила настоящий модный эксперимент. Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва сменила образ, подстригла чёлку и выбрала весьма провокационный наряд. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Однако вместо всеобщего восторга публика отреагировала неоднозначно: пользователи соцсетей принялись обсуждать внешний вид Полины и критиковать её смелый выбор.



Главной деталью образа стало платье стоимостью около 65 тысяч рублей. Наряд привлёк внимание не только ценником, но и пикантной деталью: из выреза выглядывали стринги. Полина, судя по всему, сделала ставку на эффектный и дерзкий образ, который точно не должен был остаться незамеченным. Сама Диброва объяснила преображение желанием порадовать возлюбленного.





«Решила удивить своего мужчину», — написала она, сопроводив публикацию снимками в новом образе.