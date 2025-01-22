«Хочу разбиться»: беременная дочь Лазаревой* и Шаца** напугала своим признанием

Татьяна Лазарева* и Михаил Шац** (Фото: соцсети)
Беременная дочь Шаца** призналась в песне, что хочет разбиться после переезда. Об этом стало известно из ее соцсетей.
Дочь Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца** ведет блог, занимается творчеством и пишет песни, в которых открывает свою душу. Ранее она жила с мамой в Испании, в то время как Михаил** находился в Израиле. Однако теперь ситуация изменилась: девушка живет отдельно от семьи в Лиссабоне.
Одна из песен Софьи посвящена ее отъезду из родного дома. В тексте она делится своими внутренними терзаниями, которые могут даже напугать слушателя. Очевидно, что блогеру было сложно покинуть Россию.
В своей музыке она перечисляет простые вещи, которые дороги каждому русскому человеку, тем самым признаваясь в своей ностальгии по дому.
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*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Михаил Шац признан иностранным агентом
Софья Шац (Фото: соцсети)
Одна из песен Софьи посвящена ее отъезду из родного дома. В тексте она делится своими внутренними терзаниями, которые могут даже напугать слушателя. Очевидно, что блогеру было сложно покинуть Россию.
«Уже год, как я приняла решение не оставаться. <…> Уже год, как я мечтаю разбиться», — пишет она.
В своей музыке она перечисляет простые вещи, которые дороги каждому русскому человеку, тем самым признаваясь в своей ностальгии по дому.
«Нет, здесь не хуже, здесь просто по-другому. Я уже привыкла, но сердце тоскует по этим кухонным разговорам, большим квартирам и коридорам, высоким елкам, бутербродам, блинам, сгущенке и хороводам, грязному снегу и пешеходам», — звучат строки ее песни.Читайте также:
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«Испытываю радость»: за что Татьяну Лазареву приговорили к 6,5 годам колонии и что теперь будет с телеведущей
Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о своей мечте вернуться в Россию
*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Михаил Шац признан иностранным агентом
Анастасия Хохлова