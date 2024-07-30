«Тупая жаба»: настоящие причины развода Лазаревой и Шаца, почему она вынуждена продавать ношенные футболки

Фото: соц сети Т.Лазаревой
Покинувшая Россию телеведущая Татьяна Лазарева* не смогла найти постоянного источника дохода за рубежом и стала продавать на аукционе свои личные вещи. Пользователи Сети раскритиковали артистку за ее антироссийскую позицию и оскорбительно выразились о ее деятельности в Европе. О том, как живет Лазарева* и что о ней говорят бывшие коллеги по сцене – в материале «Радио 1».
Где и как живет Лазарева*
Бывшая ведущая О.С.П. – студии покинула Россию более двух лет назад. Она обосновалась в Испании, где первое время зарабатывала на рекламе в социальных сетях. Однако дела у российской артистки в Европе не задались. Вскоре после присвоения ей статуса иноагента, Лазарева*, прежде критикующая Россию, сделала неожиданное заявление.
«Если бы мне тогда сказали: «Ты потеряешь всё: профессию, деньги, закончишь иноагентом никому не нужным за границей, я бы сказала: «Да ну его на ...», – призналась телеведущая.
Лазарева* продает вещи на аукционе
Фото: соц сети Т.Лазаревой
Лазарева* выставила на аукцион свои личные вещи под предлогом сбора средств для 40 «несчастных украинских детишек», которых надо немедленно отправить поправлять здоровье в лагерь, расположенный в Карпатах. Артистка предлагает купить собственноручно изготовленные вышивки и подставки, не первой свежести футболку с надписью «Боже, храни оппозицию», обложку для паспорта и даже штопор для вина.
В Сети Лазареву* раскритиковали за аукцион
Общественность возмутилась тому, что теледива просит за все предметы, в том числе штопор и поношенную футболку, по 100 евро. В искренность намерения помочь детям комментаторы не верят и связывают проведение аукциона с тем, что деньги нужны самой Лазаревой*.
«У неё денег не хватит — приплачивать, чтоб это брали... А детей вообще подальше держать надо от всего, что предлагает эта продажная шваль».
«Тупая жаба, считавшая себя очень умной, и уверенная, что мир крутится вокруг Патриков и её задрипанной жизни. А теперь у самой штопор в …», – пишут возмущенные пользователи Сети.
Артисты о Лазаревой*
Фото: соц сети А. Кучеры
После начала СВО на территории Украины Лазарева* сделала вопиющее заявление. Она сообщила, что каждый раз испытает радость, когда видит информацию о нападении беспилотников ВСУ на российские города. Слова телеведущей прокомментировал ее бывший коллега по сцене Оскар Кучера.
«Ты мразь, Таня, ничем не отличающаяся от фашистов. Как грустно», — заявил Оскар.
Рок-музыкант и основатель группы «Парк Горького» Александр Маршал отреагировал на заявление артистки риторическим вопросом: «Таня, ты дура?».
Развод Лазаревой* и Шаца**
Одним из распространенных слухов о том, почему разошлись Лазарева* и Шац**, стало утверждение о том, что артистка принимает антидепрессанты и страдает психическим расстройством. Это якобы являлось причиной частых ссор в паре и недопониманий. Уже после того, как артисты покинули Россию, Лазарева* опубликовала пост с обручальными кольцами и сопроводила его подписью: «Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов».
Читайте также:
Татьяну Лазареву* хотят заочно арестовать в России
«Ничего хорошего»: Стало известно, что будет с гражданами РФ из списка «Покинувшие»
В отношении телеведущей Лазаревой* заведено дело об оправдании терроризма
*Минюст РФ включил Татьяну Лазареву в список физлиц-иноагентов
**Минюст РФ включил Михаила Шаца в список физлиц-иноагентов
Анастасия Хохлова