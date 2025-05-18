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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Хочу родить второго ребенка»: Сати Казанова пришла к врачу, которая вела ее беременность

«Хочу родить второго ребенка»: Сати Казанова пришла к врачу, которая вела ее беременность

Сати Казанова пришла к врачу, которая вела ее беременность
Сати Казанова и Стефано Тиоццо (фото: Instagram* @satikazanova)

Сати Казанова и Стефано Тиоццо (фото: Instagram* @satikazanova)

Сати Казанова в своем блоге опубликовала ролик с маленькой дочерью. По словам 42-летней звезды, она не собирается останавливаться на одном ребенке.
Недавно исполнительница сходила на прием к специалисту, которая вела ее беременность. На видео можно заметить, как дочь Казановой с любопытством рассматривает лицо женщины, а Сати с радостной улыбкой стоит рядом.

Певица отметила, что невозможно словами выразить благодарность за дочь и за счастье быть родителем. Сати осознала, что хочет стать матерью еще раз.

Напомним, Сати Казанова счастлива в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Осенью прошлого года супруги впервые стали родителями, у пары родилась дочь.

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#рф
«Несколько дней вымаливал прощение»: Регина Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений
Регина Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений из-за алкоголя
18 мая 2025, 14:53

Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Регина Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений. На подкасте «Про это» артист признался, что чуть не потерял свою возлюбленную из-за алкоголя.
По словам Топалова, раньше он не знал чувства меры. Однажды после очередного мероприятия, на котором присутствовал брат Тодоренко, исполнитель проснулся в пустой квартире, где уже не было Регины.

Влад отметил, что в тот момент он сразу понял, что мог расстроить избранницу своим поведением. После случившегося телеведущая какое-то время не отвечала на звонки артиста, однако позже все-таки решилась поговорить с ним.

«Перешел черту... Я понимаю, что-то не то, уже начинаю догадываться, потому что нет вещей... И я несколько дней вымаливал прощение... Наконец-то она дала мне аудиенцию», — рассказал шоумен.

В результате Тодоренко дала Топалову еще один шанс. После этого Влад бросил пить на два года.

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*Запрещен в РФ
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#рф
#отношения
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#любовь
#алкоголь
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«Ни в какие ворота»: Лоза раскритиковал выступление Успенской
Лоза возмутился качеством звука на телевидении и раскритиковал концерт Успенской
18 мая 2025, 14:39

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Юрий Лоза резко высказался о концерте своей коллеги по цеху Любови Успенской. Исполнитель недоволен качеством звука на телевидении. Он отметил, что федеральные каналы могут приглашать на работу сторонних звукорежиссеров «если своих не осталось».
«Ну это же ни в какие ворота не лезет! На сцене полный состав инструментов — тут и ритм-секция, и клавиша, и скрипунцы, и 5 (!) человек на подпевках, а слушается все это как неразборчивая шумовая завеса, пробиться через которую можно, только задрав до неприличия громкость микрофона», — пояснил Юрий Лоза.

Лоза подчеркнул, что микрофон Успенской звучал с перегрузом, сравнив его с одним из концертов Селин Дион в прошлом году. Собеседник заключил, что звук был гораздо лучше при примерно таком же составе музыкантов.

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#шоу-бизнес
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«Не дай Бог, что произойдет»: Лера Кудрявцева написала завещание
Телеведущая Лера Кудрявцева написала завещание на случай, если «что произойдет»
18 мая 2025, 14:26

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

Лера Кудрявцева сделала неожиданное признание: она написала завещание. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ знаменитость объяснила, почему решилась на такой шаг.
По словам телеведущей, она написала завещание ради детей. Кудрявцева опасается, что с ее младшей дочерью может что-то случиться, поэтому решила «перестраховаться».

«Вот так идешь — и кирпич на голову. Или, не дай Бог, что произойдет», — пояснила Лера.

Напомним, у Кудрявцевой есть 35-летний сын Жан от первого брака с музыкантом Сергеем Ленюком и 6-летняя дочь Мария от союза с хоккеистом Игорем Макаровым.

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#красота
#сын
#дети
#телевидение
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«Это был шок»: Звезда «Универа» встретилась с отцом через 20 лет
Наталья Рудова встретилась с отцом через 20 лет
18 мая 2025, 14:22

Наталья Рудова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актриса из «Универа» Наталья Рудова рассказала на шоу «Без Масок» о встрече с отцом через 20 лет. Артистке было 12 лет, когда папа ушел из семьи. После этого они с матерью переехали в другой город. Рудова подчеркнула, что ей захотелось сделать шаг к примирению и собрать всех на празднике.
«20 лет не видела. Это был шок. Как-то он просто меня запустил. Причем ему передали, что мы едем всей семьей. Я собрала всех. У меня была мечта посадить всех за один стол на свой день рождения, потому что для меня была это была такая серьезная история, детская травма», — рассказала Наталья Рудова.
Она добавила, что не обижается на родственника, ведь тогда не было телефонов с камерой, чтобы общаться. При этом хоть и редко, но родные созванивались.

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#россия
#звёзды
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#новости
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«Шоу фриков и деградантов»: Иосиф Пригожин порадовался, что «Евровидение» не показывают в России
Продюсер Пригожин порадовался, что «Евровидение» не показывают в России
18 мая 2025, 14:03

Иосиф Пригожин (Фото: Инстаграм* @prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин порадовался, что «Евровидение» не показывают в России, передает aif.ru.
По словам знаменитого продюсера, он не следит за песенным конкурсом. Пригожин подчеркнул, что у него уже сформировалось мнение о «Евровидении».

«Честно говоря, я "Евровидением" вообще больше не интересуюсь, в принципе. Шоу фриков и деградантов, я ничего про это сказать другое не могу», — пояснил Иосиф.

Продюсер рад, что конкурс перестали транслировать на российских телеканалах.

Напомним, представитель Австрии Йоханнес Пич (JJ) стал победителем конкурса «Евровидение-2025».

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