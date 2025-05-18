«Хочу родить второго ребенка»: Сати Казанова пришла к врачу, которая вела ее беременность

Сати Казанова и Стефано Тиоццо (фото: Instagram* @satikazanova)
Сати Казанова в своем блоге опубликовала ролик с маленькой дочерью. По словам 42-летней звезды, она не собирается останавливаться на одном ребенке.
Недавно исполнительница сходила на прием к специалисту, которая вела ее беременность. На видео можно заметить, как дочь Казановой с любопытством рассматривает лицо женщины, а Сати с радостной улыбкой стоит рядом.
Певица отметила, что невозможно словами выразить благодарность за дочь и за счастье быть родителем. Сати осознала, что хочет стать матерью еще раз.
Напомним, Сати Казанова счастлива в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Осенью прошлого года супруги впервые стали родителями, у пары родилась дочь.
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*Запрещен в РФ
Певица отметила, что невозможно словами выразить благодарность за дочь и за счастье быть родителем. Сати осознала, что хочет стать матерью еще раз.
Напомним, Сати Казанова счастлива в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Осенью прошлого года супруги впервые стали родителями, у пары родилась дочь.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова