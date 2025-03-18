«Хочу сбежать через забор»: Моргенштерн* ждёт окончания срока пребывания в рехабе

Алишер Моргенштерн* (Фото: Инстаграм** @morgen_shtern)
Известный российский рэп-исполнитель, шоумен и ресторатор Алишер Моргенштерн* уже два месяца находится в рехабе, чтобы избавиться от различных зависимостей. Он уже 60 дней не употребляет алкоголь и более 200 дней не курит.
По словам сотрудников клиники, артист стал спокойнее и добрее, перестал вестись и бурно реагировать на провокации и, как будто, старается пребывать в состоянии радости и гармонии с самим собой и ладить с окружающими. В рехабе Моргенштерну* предстоит пробыть ещё месяц.
«Сейчас очень хочется взять разбег и сбежать через забор рехаба. Остался еще месяц. Держимся, стоим крепко и выздоравливаем», — написал «просветлённый» музыкант.
Он также передал слова благодарности всем, кто поддерживал его в этот нелёгкий период жизни и выразил радость от того, что «свобода уже не за горами».
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* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
«Сейчас очень хочется взять разбег и сбежать через забор рехаба. Остался еще месяц. Держимся, стоим крепко и выздоравливаем», — написал «просветлённый» музыкант.
Он также передал слова благодарности всем, кто поддерживал его в этот нелёгкий период жизни и выразил радость от того, что «свобода уже не за горами».
Читайте также:
Сделка с дьяволом, интервью Собчак и аресты имущества: как сейчас живет Моргенштерн*, его последнее заявление из рехаба
«Боже, как же это больно»: Мария Погребняк изменила мнение о Моргенштерне* и больше не призывает запрещать его песни
Моргенштерн* свел тату с лица и удалил все публикации из соцсетей
* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов