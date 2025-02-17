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Сделка с дьяволом, интервью Собчак и аресты имущества: как сейчас живет Моргенштерн*, его последнее заявление из рехаба

Моргенштерн* (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Моргенштерн* (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Рэпер Алишер Валеев*, более известный как Моргенштерн*, не исключил, что мог заключить сделку с дьяволом. Что сейчас известно о его местонахождении, розыске, реабилитации, диагнозе и аресте имущества, расскажет «Радио 1».

Что происходит с Моргенштерном*


В сети появилось видео, где рэпер рассуждает о возможной «сделке с дьяволом». По словам артиста, в возрасте 15–16 лет он просил у дьявола популярности, но отметил, что это может быть ложным воспоминанием.

Тем не менее музыкант считает, что, судя по тому, как он «расплачивается» за свою славу сейчас, такая сделка могла быть реальной.

Моргенштерн* уходит из музыки


В конце 2024 года рэпер объявил о приостановке своей карьеры из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что прошлый год стал для него самым тяжелым в жизни, а также рассказал о пережитом психозе и депрессии, что привело к агрессии, испорченным отношениям с близкими и внутреннему саморазрушению.

Моргенштерн* (фото: телеграмм-канал @alisherhateu)

Музыкант признался, что месяцами жил в затемнённой комнате, заваленной мусором и испытывая ненависть к себе. Он также рассказал, что в этот период у него было желание завершить карьеру.

Кроме того, Моргенштерн* сообщил, что обращался к психотерапевтам, получал разные диагнозы и принимал множество препаратов, пока не осознал свою зависимость.

В сентябре артист заявил, что страдает от глубокой депрессии и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Тогда же рэпер назвал себя отвратительным человеком, который «возомнил себя мессией». Он признался, что никогда не умел выстраивать искренние отношения с людьми и относился ко всем потребительски.

Отправился в рехаб


8 января стало известно, что рэпер выступил пьяным на корпоративе в Куршевеле, упав со сцены во время исполнения песни Cadillac. Подняться обратно ему помогли зрители. После этого Моргенштерн* коротко прокомментировал инцидент словами «такое бывает» и продолжил концерт.

17 января артист сообщил, что начал лечение в реабилитационном центре, отметив, что путь впереди будет «сложным, но интересным».

«Ночами чуть ломает, но пока терпимо. Сейчас прохожу детокс, поэтому трезво оценить состояние сложно. Вчера еще проснулся от новости, что дом арестовали… Его-то за что? Что он сделал? Не понимаю… Минус 2 ляма баксов и горсть таблеточек на завтрак. Настроение супер. Год начался отлично», — поделился артист.

Моргенштерн* (фото: телеграмм-канал @alisherhateu)

Он также объявил, что собирается провести 2025 год трезвым.

«2025-й станет для меня годом обучения жить заново, поэтому ждать от меня ничего не стоит. Я сам до конца не понимаю, насколько сложно трезво улыбнуться, когда 15 лет живешь в постоянном лживом кайфе», — сказал он.

Обвинения, розыск и арест имущества


В тот же день, 17 января, Следственный комитет России предъявил рэперу обвинение в уклонении от обязательств иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Его адвокат Сергей Жорин заявил, что считает внесение Моргенштерна* в реестр иноагентов незаконным, так как статья, на основании которой это было сделано, утратила силу ещё в декабре 2022 года.

«При этом, как следует из Telegram-канала нашего доверителя, Алишер* ставит соответствующую плашку, поэтому мы будем доказывать его невиновность», — отметил адвокат.

Несмотря на это, 27 января СК объявил его в розыск.

Моргенштерн* (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела в отношении Моргенштерна* продолжается», — сказано в сообщении.

Кроме того, прокуратура Москвы арестовала имущество Моргенштерна* в Истринском районе. Под арест попали земельный участок, дом, нежилое здание и три нежилых помещения

Сам певец отреагировал на ситуацию с иронией. Он заявил, что не понимает, за что против него применяются такие жёсткие меры. Кроме того, он отметил, что его «карта мира» стала еще меньше, так как ему закрыли въезд в несколько стран. Также он саркастически поблагодарил Следственный комитет за дополнительную рекламу его альбома.

Ксения Собчак про Моргенштерна*


Ксению Собчак тронули откровения артиста, и она всерьез обеспокоилась его состоянием. Журналистка, несколько раз бравшая у него интервью, поддержала его.

«Морген* написал душераздирающий пост — он меня очень тронул. Потому что всегда видела в этом бунтаре то, что может привести к саморазрушению. Мы общались с ним иногда это время, и я очень желаю ему вернуть свою энергию и преодолеть все проблемы. Ведь на сцене он очень круто работает — видела неоднократно. Морген*, падения даны как разгон перед взлетом», — подчеркнула она.

Моргенштерн* и Ксения Собчак (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Стоит отметить, что на канале Собчак интервью с Алишером* — одно из самых продолжительных видео (2 часа 50 минут).

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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«Не будем о грустном»: Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече в магазине с сыном Тимофеем
Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном Тимофеем в магазине
17 февраля 2025, 11:18

Агата Муцениеце (Фото: Телеграм @AgataMucenieceLife)

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расторгли брак несколько лет назад, а их сын, несмотря на решение суда, продолжает жить с отцом. Артистка рассказала, как случайно встретила 12-летнего Тимофея в магазине и чем это закончилось.
По словам звёздной мамы, встреча была абсолютно случайной и, увы, совсем не радостной. Об этом она рассказала в YouTube-влоге «Честные будни». Актриса выглядела расстроенной, так как, конечно, тяжело переживает раскол семьи, особенно в части, касающейся ребёнка. Мальчик сам заявил, что хочет жить с отцом и его новой супругой Зепюр Брутян.

«Мы нечаянно в магазине встретили Тимофея. Вот такое бывает. Каков был вообще шанс, что мы столкнемся лоб в лоб? Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном», — со вздохом сказала Агата.

Она уточнила, что встретилась с сыном перед новым годом, когда собиралась ехать на концерт Петра Дранги, с которым сейчас состоит в отношениях. Актриса уже познакомила музыканта, композитора и певца с мамой и дочерью.

Муцениеце старается не зацикливаться на негативных моментах и не требует, чтобы Тимофей вернулся к ней, как постановил суд. Однако её не может не огорчать то, что мальчик отписался от мамы во всех социальных сетях и мессенджерах, а в его день рождения дозвониться до него и поздравить не смогла ни она сама, ни бабушка, Нонна Муцениеце.

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Мошенники слили в Сеть интимные фото и переписки звезды «Дома-2» Арая Чобоняна
17 февраля 2025, 11:09

Арай Чобанян (Фото: Telegram @araichob)

Аккаунт мужа Ирины Пинчук Арая Чобаняна в социальных сетях взломали мошенники, они требовали деньги за возврат, но получив отказ опубликовали интимные переписки и фото звезды «Дома-2».
Злоумышленники внимательно изучили переписки Чобаняна за несколько лет и таки нашли то, за что можно зацепиться. Оказывается, в 2017-2018 годах Арай довольно близко общался с несовершеннолетней девушкой.

«Ночь ту помню у меня. Еще помню, занялись сексом, легли спать и просыпаемся — опять. Чисто фестиваль был», — вспоминал Чобанян в переписке.

При этом переписка сопровождалась обменом откровенных фотографий. Кроме того, девушка написала, что тогда ей было всего 17 лет.

«Получается, меня могли посадить. Хорошо, что тебе было хорошо и не до этого», — написал Арай.

Однако она уточнила, что на момент их первой близости ей уже все-таки исполнилось 18.

Арай же обратился к своим подписчикам с другого аккаунта и призвал их активно отправлять жалобы на публикацию личной переписки. В настоящее время видео уже удалено.

Ирина Пинчук публично на это никак не отреагировала. Их отношения с Араем начались только в 2020 году.

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«Ругалась и пыталась организовать мне бойкот»: Ксения Бородина назвала Анну Седокову самым неприятным человеком в шоу-бизнесе
17 февраля 2025, 10:52

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина раскритиковала Анну Седокову и вспомнила, как певица ругалась с ней и со съёмочной группой на реалити-шоу «Последний герой».
Бородина стала гостьей «Шоу Воли». Ведущий задал ей прямой вопрос, попросив назвать самого неприятного человека из шоу-бизнеса, с которым ей приходилось работать. Ксения в ответ назвала Седокову.

«Честно могу сказать, тяжело мне было с Седоковой на проекте «Последний герой». Мне кажется, она немного не поняла, куда поехала. Вела она себя не как участница, не проявила свою стойкость, вечно капризничала, была недовольна, много ругалась со съёмочной группой, всё время предъявляла претензии, подговаривала участников на то, чтобы сделать мне бойкот. Я ушла, отдохнула в своей гримёрке, вернулась, всех привели в чувства. Этот Анин поступок, честно, я не оценила. Она не такая искренняя, какой кажется на экране», – отметила Бородина.
Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Седокова принимала участие в шоу в 2023 году вместе со своей старшей дочерью Алиной. Анна признавалась, что у неё остались негативные впечатления из-за ведущей, которая, по ей словам, не способна работать на экстремальном шоу.

«Представьте – мы три недели не мылись, не чистили зубы, ходили голодные. А Ксения выходила в гриме – над ней работали визажисты. И когда она начинала учить меня жизни, было очень забавно. Мне хотелось сказать ей: «Что?!» Я, в принципе, так и говорила, просто этого не показали в передаче – вырезали все мои слова», – делилась Седокова.
Бородина пришла на шоу юмориста Павла Воли вместе с женихом Николаем Сердюковым. Ведущий спросил у экс-ведущей «Дома-2», подкаблучник ли её избранник. В ответ Ксения отметила, что её возлюбленный всегда считается с её мнением, для него важно знать, что она чувствует и испытывает.

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#звёзды
#шоу
#шоу-бизнес
#певица
#конфликт
#съёмки
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«Просто хотят убрать»: музыкальный критик Бабичев высказался об очередном фиаско Лолиты
17 февраля 2025, 10:31

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Накануне Лолита объявила об отмене ещё одного концерта в рамках её первого тура после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Певица не сможет выступить в Волгограде из-за невыполнимых условий, выдвинутых местными властями. Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что певицу наказывают незаслуженно.
Эксперт подчеркнул, что другие участники той резонансной вечеринки уже давно вернулись к работе и не испытывают трудностей в карьере. Однако Милявская вынуждена отдуваться за свою ошибку до сих пор.

Вместе с этим Бабичев подчеркнул, что поведение певицы на вечеринке никак не отличается от всего того, что она делала на сцене все эти годы.

Критик назвал несправедливым тот факт, что активисты продолжают срывать концерты Милявской, поскольку у неё есть своя аудитория, которая ждёт возвращения звезды на большую сцену. Бабичев предположил, что кто-то из врагом Лолиты может умело пользоваться этой ситуацией в надежде убрать конкурента.

«Как будто какими-то недобросовестными методами просто хотят убрать сильную фигуру в шоу-бизнесе», – заявил Бабичев в беседе с NEWS.ru.
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#концерт
#звёзды
#шоу
#активисты
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Алсу завалила Яна Абрамова исками: потребовала закрыть выезд из России и добавила к разделу 10 объектов недвижимости
17 февраля 2025, 10:16

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

Раздел имущества между Алсу и Яном Абрамовым продолжается. Судя по всему, певица и её адвокаты намерены всячески усложнить жизнь бизнесмену, на что указывают многочисленные жалобы, подаваемые одна за другой.
Алсу развелась с супругом летом прошлого года, а сейчас бывшие супруги продолжают раздел многомиллиардного имущества. Ближайшее заседание по этому делу состоится в конце февраля, а пока адвокаты певицы подают жалобы на определения Савёловского районного суда.

В одном из ходатайств Алсу неожиданно потребовала временно закрыть Яну Абрамову выезд за пределы России. Однако в суде не нашли оснований для ограничений действий бизнесмена. К тому же, сторона истца не предоставила доказательств такой необходимости.

Во второй жалобе защитники Алсу потребовали наложить арест и запретить Абрамову совершать какие-либо действия в отношении объектов недвижимости, приобретённых в период с 2023 по 2024 год и записанных на третьи лица. Вероятно, речь идёт о детях и других близких родственниках. В числе таких объектов дом площадью 652 кв.м, земельный участок четыре гектара и несколько жилых помещений площадью от пяти до 505 кв.м.

Это требование Мосгорсуд удовлетворил. Теперь указанное имущество включено в состав совместно нажитого супругами и является предметом спора и подлежит разделу.

Напомним, что ещё до начала бракоразводного процесса Абрамов пообещал выплатить Алсу 2,5 миллиарда рублей и обеспечить ежемесячное содержание. Однако певица отказалась от таких условий. По прогнозам адвоката предпринимателя, на раздел имущества, бизнеса и накоплений экс-супругов может уйти несколько лет.

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