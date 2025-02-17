Сделка с дьяволом, интервью Собчак и аресты имущества: как сейчас живет Моргенштерн*, его последнее заявление из рехаба

Моргенштерн* (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Рэпер Алишер Валеев*, более известный как Моргенштерн*, не исключил, что мог заключить сделку с дьяволом. Что сейчас известно о его местонахождении, розыске, реабилитации, диагнозе и аресте имущества, расскажет «Радио 1».
Что происходит с Моргенштерном*
В сети появилось видео, где рэпер рассуждает о возможной «сделке с дьяволом». По словам артиста, в возрасте 15–16 лет он просил у дьявола популярности, но отметил, что это может быть ложным воспоминанием.
Тем не менее музыкант считает, что, судя по тому, как он «расплачивается» за свою славу сейчас, такая сделка могла быть реальной.
Моргенштерн* уходит из музыки
В конце 2024 года рэпер объявил о приостановке своей карьеры из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что прошлый год стал для него самым тяжелым в жизни, а также рассказал о пережитом психозе и депрессии, что привело к агрессии, испорченным отношениям с близкими и внутреннему саморазрушению.
Моргенштерн* (фото: телеграмм-канал @alisherhateu)
Музыкант признался, что месяцами жил в затемнённой комнате, заваленной мусором и испытывая ненависть к себе. Он также рассказал, что в этот период у него было желание завершить карьеру.
Кроме того, Моргенштерн* сообщил, что обращался к психотерапевтам, получал разные диагнозы и принимал множество препаратов, пока не осознал свою зависимость.
В сентябре артист заявил, что страдает от глубокой депрессии и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Тогда же рэпер назвал себя отвратительным человеком, который «возомнил себя мессией». Он признался, что никогда не умел выстраивать искренние отношения с людьми и относился ко всем потребительски.
Отправился в рехаб
8 января стало известно, что рэпер выступил пьяным на корпоративе в Куршевеле, упав со сцены во время исполнения песни Cadillac. Подняться обратно ему помогли зрители. После этого Моргенштерн* коротко прокомментировал инцидент словами «такое бывает» и продолжил концерт.
17 января артист сообщил, что начал лечение в реабилитационном центре, отметив, что путь впереди будет «сложным, но интересным».
«Ночами чуть ломает, но пока терпимо. Сейчас прохожу детокс, поэтому трезво оценить состояние сложно. Вчера еще проснулся от новости, что дом арестовали… Его-то за что? Что он сделал? Не понимаю… Минус 2 ляма баксов и горсть таблеточек на завтрак. Настроение супер. Год начался отлично», — поделился артист.
Моргенштерн* (фото: телеграмм-канал @alisherhateu)
Он также объявил, что собирается провести 2025 год трезвым.
«2025-й станет для меня годом обучения жить заново, поэтому ждать от меня ничего не стоит. Я сам до конца не понимаю, насколько сложно трезво улыбнуться, когда 15 лет живешь в постоянном лживом кайфе», — сказал он.
Обвинения, розыск и арест имущества
В тот же день, 17 января, Следственный комитет России предъявил рэперу обвинение в уклонении от обязательств иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Его адвокат Сергей Жорин заявил, что считает внесение Моргенштерна* в реестр иноагентов незаконным, так как статья, на основании которой это было сделано, утратила силу ещё в декабре 2022 года.
«При этом, как следует из Telegram-канала нашего доверителя, Алишер* ставит соответствующую плашку, поэтому мы будем доказывать его невиновность», — отметил адвокат.
Несмотря на это, 27 января СК объявил его в розыск.
Моргенштерн* (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
«Следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела в отношении Моргенштерна* продолжается», — сказано в сообщении.
Кроме того, прокуратура Москвы арестовала имущество Моргенштерна* в Истринском районе. Под арест попали земельный участок, дом, нежилое здание и три нежилых помещения
Сам певец отреагировал на ситуацию с иронией. Он заявил, что не понимает, за что против него применяются такие жёсткие меры. Кроме того, он отметил, что его «карта мира» стала еще меньше, так как ему закрыли въезд в несколько стран. Также он саркастически поблагодарил Следственный комитет за дополнительную рекламу его альбома.
Ксения Собчак про Моргенштерна*
Ксению Собчак тронули откровения артиста, и она всерьез обеспокоилась его состоянием. Журналистка, несколько раз бравшая у него интервью, поддержала его.
«Морген* написал душераздирающий пост — он меня очень тронул. Потому что всегда видела в этом бунтаре то, что может привести к саморазрушению. Мы общались с ним иногда это время, и я очень желаю ему вернуть свою энергию и преодолеть все проблемы. Ведь на сцене он очень круто работает — видела неоднократно. Морген*, падения даны как разгон перед взлетом», — подчеркнула она.
Моргенштерн* и Ксения Собчак (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Стоит отметить, что на канале Собчак интервью с Алишером* — одно из самых продолжительных видео (2 часа 50 минут).
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Дайана Хусинова