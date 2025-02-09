Моргенштерн* свел тату с лица и удалил все публикации из соцсетей

Моргенштерн* (Фото: Телеграм/@alisherhateu)
Рэпер Моргенштерн* свел свои известные тату в виде цифр 666 и шестиконечной звезды с лица и отчистил соцсети от старых публикаций. Об этом пишут Starhit.
Артист опубликовал ролик, на котором видно, как с его лица удаляют известные татуировки. Соответствующую публикацию он подписал так:
Напомним, что ранее Моргенштерн* размышлял о том, что мог подписать сделку с дьяволом. Со слов рэпера, в 15-16 лет он просил у него популярности. Как отметил артист, сейчас он может расплачиваться за тот случай.
На данный момент музыкант проходит реабилитацию в рехабе из-за своих зависимостей. При этом некоторые знаменитости поддержали Моргенштерна* в его тяжелой ситуации. Журналиста Ксения Собчак пожелала артисту вернуть свою энергию и преодолеть все свои проблемы. Айза же заявила о желании рэпера вернуться домой.
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«С чистого листа, с чистого лица».
Напомним, что ранее Моргенштерн* размышлял о том, что мог подписать сделку с дьяволом. Со слов рэпера, в 15-16 лет он просил у него популярности. Как отметил артист, сейчас он может расплачиваться за тот случай.
На данный момент музыкант проходит реабилитацию в рехабе из-за своих зависимостей. При этом некоторые знаменитости поддержали Моргенштерна* в его тяжелой ситуации. Журналиста Ксения Собчак пожелала артисту вернуть свою энергию и преодолеть все свои проблемы. Айза же заявила о желании рэпера вернуться домой.
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Иван Мусатов