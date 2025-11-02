«Ох и напугал нас Ярослав»: Анастасия Костенко рассказала о госпитализации младшего сына
Младший сын футболиста Дмитрия Тарасова оказался в больнице из-за обезвоживания
В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко произошёл тревожный инцидент — их младший сын Ярослав попал в больницу с сильным обезвоживанием, вызванным ротавирусной инфекцией.
«Ох и напугал нас наш Ярослав. Даже и подумать никто не мог, что организм настолько обезвожен. Когда дважды брали кровь из пальца, он даже не просыпался — только при установке катетера. Но всё позади», — поделилась Анастасия в своём Telegram-канале.По словам звезды, мальчика оставили под наблюдением врачей на сутки, и вскоре его состояние стало улучшаться.
«Из вялого малыша за полчаса — в улыбающегося мальчишку, который пришёл в себя и шкодливо сказал мне: "Отстань"», — рассказала Костенко.Напомним, Анастасия и Дмитрий поженились в 2018 году. В семье растут четверо детей — Милана, Ева, Алексей и младший Ярослав.