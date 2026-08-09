Исхудавшего Леонардо Ди Каприо застали на отдыхе с молодой красоткой

09 августа 2026, 01:59

Похудевшего Леонардо Ди Каприо сняли на отдыхе с Витторией Черетти на Ибице

Леонардо Ди Каприо (Кадр из видео: Инстаграм*/leonardodicaprio)

Постройневшего американского актера Леонардо Ди Каприо заметили на отдыхе со своей молодой возлюбленной — моделью Витторией Черетти. Подробности приводит издание Daily Mail.