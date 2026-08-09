Исхудавшего Леонардо Ди Каприо застали на отдыхе с молодой красоткой
Постройневшего американского актера Леонардо Ди Каприо заметили на отдыхе со своей молодой возлюбленной — моделью Витторией Черетти. Подробности приводит издание Daily Mail.
По его информации, пара проводила время вместе на Ибице. 51-летнего артиста запечатлели во время посещения ресторана Nudo в компании 28-летней избранницы и коллеги Тоби Магуайра, известного по роли «Человека-паука».
На снимках звезда Голливуда предстала в белой футболке, синих шортах, черной кепке и темных очках. Также на кадрах заметна щетина с сединой на лице. Многие поклонники обратили внимание на изменения во внешности актера, отметив, что он заметно сбросил вес.
Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо оказался в центре внимания поклонниц во время отдыха на юге Франции. В одном из ночных клубов Сен-Тропе к нему хотели попасть сразу несколько девушек. Они даже пытались подкупить охранников, однако те не пошли на уступки.
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