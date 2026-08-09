Дочь Маликова отдохнула на пляже в дорогостоящем образе
Дочь певца Дмитрия Маликова, дизайнер и блогер Стефания, появилась на пляже в дорогостоящем образе. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
Наследница артиста во время отдыха поделилась с подписчиками снимком, на котором она позировала в розовом клетчатом костюме, состоящем из топа и коротких шортов. Свой образ девушка дополнила кожаной розовой сумкой Chanel за 591,4 тысячи рублей и очками этого же бренда за 72,3 тысячи рублей. Таким образом, общая стоимость названных аксессуаров превысила 663 тысячи рублей.
Ранее знаменитый отец инфлюэнсерши опубликовал редкое фото своих родителей. На кадрах запечатлены художественный руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов и танцовщица, солистка Московского мюзик-холла Людмила Вьюнкова. Судя по всему, они вместе с сыном прогуливались по Москве.
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