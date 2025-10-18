Достижения.рф

«Хочу умереть, а ещё поесть токпокки»: в Южной Корее умерла писательница Пэк Се Хи

В Южной Корее органы писательницы Пэк Се Хи спасли пять жизней
Пэк Се Хи (Фото: Instagram* / @_baeksehee)

В Южной Корее на 37-м году жизни скончалась знаменитая писательница Пэк Се Хи, автор культового романа «Хочу умереть, а ещё поесть токпокки». Об этом сообщает Daily Mail.



Её книги переведены более чем на 25 языков и получили мировое признание.

Причины смерти официально не раскрываются, однако известно, что незадолго до кончины Пэк Се Хи оформила завещание и решила стать донором органов. Её сердце, лёгкие, печень и почки помогли спасти жизни пяти человек.

Писательница более десяти лет боролась с дистимией — хронической формой депрессии. Личный опыт лег в основу её главного произведения, в котором она открыто говорила о ментальном здоровье, одиночестве и поиске себя.

