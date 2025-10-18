«Хочу умереть, а ещё поесть токпокки»: в Южной Корее умерла писательница Пэк Се Хи

18 октября 2025, 21:48

В Южной Корее органы писательницы Пэк Се Хи спасли пять жизней

Пэк Се Хи (Фото: Instagram* / @_baeksehee)

В Южной Корее на 37-м году жизни скончалась знаменитая писательница Пэк Се Хи, автор культового романа «Хочу умереть, а ещё поесть токпокки». Об этом сообщает Daily Mail.