«Нет, я никого бить не собираюсь!»: жена Дмитрия Тарасова ответила на нападки в Сети

18 октября 2025, 21:08

Анастасия Костенко ответила на нападки в Сети и резко возмутилась

Анастасия Костенко (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Жена Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, столкнулась с критикой после недавнего шопинга.





Оставив детей дома, модель отправилась выбирать одежду и делилась впечатлениями с подписчиками, шутя над тяжёлыми ботфортами и блузой с воротником, напоминавшей ей повесть Пушкина «Капитанская дочка».





«Взяла три ремня. Нет, я никого бить не собираюсь!» — пошутила супруга Тарасова.

«Почему люди предпочитают сторону зла?.. Ну и о вкусах, да, не спорят. Когда уже у нас поймут, что это максимально ужасно — комментировать чужой способ самовыражения?», — эмоционально отреагировала Костенко.