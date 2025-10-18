«Нет, я никого бить не собираюсь!»: жена Дмитрия Тарасова ответила на нападки в Сети
Анастасия Костенко ответила на нападки в Сети и резко возмутилась
Жена Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, столкнулась с критикой после недавнего шопинга.
Оставив детей дома, модель отправилась выбирать одежду и делилась впечатлениями с подписчиками, шутя над тяжёлыми ботфортами и блузой с воротником, напоминавшей ей повесть Пушкина «Капитанская дочка».
«Взяла три ремня. Нет, я никого бить не собираюсь!» — пошутила супруга Тарасова.Однако одна из подписчиц резко осудила Костенко, обвинив её в насмешках над чужим трудом при том, что сама она, по мнению критика, была одета безвкусно. Анастасия заявила, что никого не высмеивала, объяснив, что на улице шёл дождь и голова у неё была чистая.
«Почему люди предпочитают сторону зла?.. Ну и о вкусах, да, не спорят. Когда уже у нас поймут, что это максимально ужасно — комментировать чужой способ самовыражения?», — эмоционально отреагировала Костенко.