«Он последний»: Валерия представила новый альбом «Исцелю»

18 октября 2025, 20:32

Певица Валерия призналась, что её новый альбом станет последним

Валерия (Фото: Instagram* / @valeriya)

Знаменитая певица Валерия презентовала свой 19-й альбом «Исцелю» на пресс-подходе перед сольным концертом в КЗ «Москва» 18 октября. Об этом сообщает Super.





Артистка отметила, что этот альбом станет для неё последним в карьере, однако она продолжит писать и выпускать новые песни.





«Этот альбом для меня очень важен, он знаковый. Думаю, что он последний. Говорю это без грусти и драмы — я буду продолжать работать и создавать музыку, просто концептуально это уже другое», — рассказала Валерия.

«Я очень горжусь этой работой, она получилась светлой и искренней. Много в чём я благодарна своему сыну за поддержку и идеи. Мы взяли всё лучшее из моего музыкального пути», — поделилась певица.