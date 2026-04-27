«Делают одолжение»: Иосиф Пригожин осудил артистов, срывающихся на зрителей

27 апреля 2026, 12:43

Иосиф Пригожин заявил, что артисты не должны срываться на зрителей на концертах

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты не должны срываться на зрителей. Исполнители обязаны работать для поклонников и благодарить за каждый проданный билет.





В беседе с «Газетой.Ru» Пригожин отметил: бороться со съёмкой на концертах бесполезно, это тенденция времени.

«Артист, как и политик, служит народу. Он создаёт радость, атмосферу. Люди приходят на концерт как будто не получать удовольствие, а чтобы что-то куда-то выложить. Но это тенденция времени. Поэтому я считаю, что артист для народа и народ для артиста», — поделился Иосиф Игоревич.

«Какой бы артист ни был, нужно контролировать свои эмоции, настроение. А получается, что есть артисты, которые делают одолжение, выходя на сцену, когда становятся звёздами», — добавил он.