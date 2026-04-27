Глава ФПБК призвал проверить счета Валерия Меладзе после украинской свадьбы

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал заново проверить финансовые счета заслуженного артиста России Валерия Меладзе. Он потребовал обратить внимание на певца в разговоре с изданием «Абзац».





Недавно Меладзе вместе с шоуменом Максимом Галкиным* посетил свадьбу украинского бизнесмена. Торжество прошло в историческом поместье 1919 года в Каннах с видом на Средиземное море. Бородин заявил, что участие артиста в этом мероприятии оплачивали, следовательно, гонорар могут расценить как финансирование из-за рубежа.

«То, что мы увидели, как он поддерживает киевский режим, да ещё и бок о бок с иноагентом Галкиным*. Неужели вы думаете, что музыкант провёл там полтора часа впустую? Конечно, ему за это заплатили», — заявил глава ФПБК.