«Хочу внуков!»: Жасмин эмоционально поздравила невестку с днём рождения

Жасмин, Михаил Семендуев и Ева Хачатурян (фото: Telegram @singer_JASMIN)
Певица Жасмин поздравила невестку с 26-летием. 47-летняя исполнительница пожелала, чтобы её сын Михаил всегда «холил и лелеял» Еву Хачатурян.
В прошлом году наследник Жасмин Михаил Семендуев женился на фигуристке, которая сегодня отметила 26-летие. Певица трогательно обратилась к невестке.
Многие поклонники Жасмин присоединились к поздравлениям её невестки, отметив, как Ева похожа на свекровь.
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«Наша дорогая, сегодня твой день! Пусть каждая минута твоей жизни будет наполнена радостью, пусть Миша холит и лелеет тебя, как в первый день свадьбы (и мне радостно видеть, что это на самом деле так), пусть ваше совместное дело растёт и развивается, я вижу, как серьёзно, профессионально и в то же время творчески вы к нему подошли. Ты наша дочь, горячо любимая, и мы всегда рядом во всех твоих начинаниях», – отметила Жасмин в своём Telegram-канале.Также исполнительница призналась, что очень мечтает о пополнении в семье. Она заявила, что уже хочет внуков.
Многие поклонники Жасмин присоединились к поздравлениям её невестки, отметив, как Ева похожа на свекровь.
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Анастасия Чинкова