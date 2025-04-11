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«Хочу внуков!»: Жасмин эмоционально поздравила невестку с днём рождения

Жасмин эмоционально поздравила невестку с 26-летием
Жасмин, Михаил Семендуев и Ева Хачатурян (фото: Telegram @singer_JASMIN)

Жасмин, Михаил Семендуев и Ева Хачатурян (фото: Telegram @singer_JASMIN)

Певица Жасмин поздравила невестку с 26-летием. 47-летняя исполнительница пожелала, чтобы её сын Михаил всегда «холил и лелеял» Еву Хачатурян.
В прошлом году наследник Жасмин Михаил Семендуев женился на фигуристке, которая сегодня отметила 26-летие. Певица трогательно обратилась к невестке.

«Наша дорогая, сегодня твой день! Пусть каждая минута твоей жизни будет наполнена радостью, пусть Миша холит и лелеет тебя, как в первый день свадьбы (и мне радостно видеть, что это на самом деле так), пусть ваше совместное дело растёт и развивается, я вижу, как серьёзно, профессионально и в то же время творчески вы к нему подошли. Ты наша дочь, горячо любимая, и мы всегда рядом во всех твоих начинаниях», – отметила Жасмин в своём Telegram-канале.
Также исполнительница призналась, что очень мечтает о пополнении в семье. Она заявила, что уже хочет внуков.

Многие поклонники Жасмин присоединились к поздравлениям её невестки, отметив, как Ева похожа на свекровь.

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#telegram
#семья
#шоу-бизнес
#свадьба
#день рождения
Старшая дочь Дмитрия Маликова откровенно рассказала об отношениях с отцом
11 апреля 2025, 21:39

Стефания Маликова (фото: Telegram @malikovastesha)

Старшая дочь Дмитрия Маликова рассказала, каково это – быть дочерью знаменитого человека.
Стефания рассказала, что очень любит своего отца, при этом его популярность не стоит для неё на первом месте. Однако ещё с раннего детства она ощущала чувство ответственности за свои действия, осознавая, что не может позволять себе многие выходки, например, тусовки в клубах с алкоголем, чтобы не подводить родителя и не позорить его.

«Меня папа любил, любит, и всегда будет любить как единственную принцессу, дочь. У нас всегда были прекрасные отношения, и сейчас они больше перерастают в дружеский формат, нежели в родственный», – отметила 25-летняя дочь Маликова.
Напомним, что народный артист России женат на Елене Изаксон. Певец рассказывал, что впервые увидел будущую супругу на фотографии и попросил друзей познакомить его с ней. Пара воспитывает двоих детей: дочь Стефанию 2000 года рождения и сына Марка, родившегося в 2018 году.

Дмитрий Маликов с семьёй (фото: Telegram @malikovastesha)

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#артист
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#семья
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«Проваливай отсюда»: Виктор Дробыш устроил скандал с Гариком Харламовым на съёмках последнего выпуска Comedy Club
Виктор Дробыш устроил скандал с Гариком Харламовым на съёмках Comedy Club
11 апреля 2025, 21:20

Виктор Дробыш и Гарик Харламов (фото: Telegram @vdrobysh)

В грядущем выпуске шоу Comedy Club зрителей ждут не только смешные истории, но и скандал, который устроил Виктор Дробыш.
Помимо того, что он талантливый продюсер, музыкант и артист, он ещё и острый на язык мужчина, который способен поставить любого человека не место. Известны его скандалы с Настасьей Самбурской, Дмитрием Колдуном и другими российскими звёздами.

Теперь ему под руку попал Харламов, который попросил продюсера устроить импровизированный кастинг на «Новую волну». Дробыш согласился подыграть юмористу, чтобы тот продемонстрировал свои вокальные данные.

Дробыш сел за синтезатор, а Харламов начал петь. Правда продлилось это недолго. Продюсер мгновенно вспылил.

«Нам такое не нужно! Уходите! Зачем вы портите такие замечательные песни? Я сейчас позову охрану. Ты с ума сошёл? Проваливай отсюда!», – заявил разгневанный Дробыш.
Дело в том, что Гарик исполнял известные композиции на собственный лад, добавляя туда различные выражения, в том числе и нецензурные.

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#песня
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«Ему сулили большую голливудскую славу»: Рудковская рассказала о звезде «Обитаемого острова», который мог получить «Оскар»
Яна Рудковская рассказала, что Василий Степанов мог получить «Оскар»
11 апреля 2025, 19:43

Василий Степанов (фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)

Накануне стало известно, как сейчас выглядит и чем занимается звезда фильма Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров» Василий Степанов, страдающий шизофренией.
Журналистам Telegram-канала Mash удалось пообщаться с актёром. Выяснилось, что сейчас он нигде не работает и не снимается, а статус инвалида первой группы из-за психического заболевания только ухудшает ситуацию. В итоге, Степанов впал в депрессию и злоупотребляет алкоголем.

Мимо этой новости не прошла Яна Рудковская, которая в своём Telegram-канале написала, что «хорошо знает златовласого красавца».

«Полстраны девчонок были в него влюблены, ему сулили большую голливудскую славу, что он будет нашим первым оскароносцем. Но ждать пришлось долго. Предложения о съёмках к Василию поступали, но он не соглашался. <...> А какая могла быть невероятная судьба, будь рядом правильные люди и команда», – написала продюсер.
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Стас Костюшкин продаёт усадьбу за 500 миллионов рублей в селе под Рязанью
11 апреля 2025, 19:28

Стас Костюшкин (фото: Telegram @kostyushkin_team)

Стас Костюшкин продаёт усадьбу в селе Константиново в Рязанской области. Недвижимость певец оценил в 500 миллионов рублей.
Журналисты издания «КП-Рязань» заглянули на портал по размещению объявлений и узнали, что усадьба общей площадью 1329 квадратных метров находится в селе, называемом Родиной поэта Сергея Есенина.

В особняке Костюшкина три этажа и семь комнат, включая гостиную, обеденную, бильярдную, несколько комнат отдыха и спален.

Также на территории усадьбы имеется баня с купелью и джакузи под открытым небом, зона СПА с сауной, солярием и тренажёрным залом.

По данным сайта Wellnesso, всем этим владеет Костюшкин.

Отмечается, что артист решил продать недвижимость из-за дальнего расстояния от Москвы. В связи с высокой занятостью он не может бывать здесь часто.

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#продажа
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«Стало дышать полегче»: Ксения Бородина рассказала о непростых отношениях с Ксенией Собчак в «Доме-2»
Бородина рассказала об отношениях с Собчак в «Доме-2»
11 апреля 2025, 19:13

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина вспомнила, как работала в проекте «Дом-2» с тяжёлым графиком и своенравной коллегой Ксенией Собчак.
Звезда подчеркнула, что изначально съёмки должны были идти всего три месяца. В это время ведущие «практически жили нон-стоп» на площадке. А затем проект и вовсе продлили, поэтому он растянулся для Бородиной на целых 20 лет.

Однако после ухода из реалити-шоу Собчак жизни Бородиной стала гораздо легче.

«Конечно, когда я там, грубо говоря, осталась одна, когда ушла Ксения Анатольевна, остались мы с Олей и так далее, стало дышать полегче, жить полегче, и, собственно говоря, график изменился. Потому что первые 7 лет как на заводе – от звонка до звонка. Когда будет следующий звонок, вообще неизвестно», – рассказала Бородина в шоу «Натальная карта» на VK Видео.
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