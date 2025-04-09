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Певица Жасмин рассказала, что Буйнов находится под «маленьким каблуком» жены

Жасмин (Фото: Telegram-канал @singer_JASMIN)

Жасмин (Фото: Telegram-канал @singer_JASMIN)

Российская певица Жасмин поделилась своим мнением о жене народного артиста России Александра Буйнова, Елене. В интервью Пятому каналу она отметила, что Елена отличается исключительным гостеприимством и заботой о комфорте гостей, предпочитая самостоятельно решать бытовые вопросы и создавая уютную атмосферу в доме.
Жасмин охарактеризовала Елену как «генерала в юбке» с сильным и волевым характером. Она подчеркнула, что в их семье царит гармония, напоминающая страстные отношения, типичные для итальянских или испанских семей, где присутствуют любовь и эмоциональная насыщенность.

При этом певица отметила, что Александр Буйнов не находится под полным контролем супруги.

«Не сказала бы, что Александр настолько под ее каблуком. Разве что под маленьким», — заявила она.

Александр Буйнов — советский и российский певец, музыкант и актёр, родился 24 марта 1950 года в Москве. Окончил музыкальное училище им. Гнесиных и РАТИ-ГИТИС. Был участником групп «Скоморохи», «Аракс» и «Весёлые ребята». С 1990 года занимается сольной карьерой. Заслуженный артист России (2001), Народный артист России (2010).

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#певец
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#артист
«Человек сломан»: актёр Александр Михайлов высказался об освобождении Ефремова из колонии
Актёр Александр Михайлов заявил, что Ефремов ответил за своё преступление
09 апреля 2025, 12:00

Александр Михайлов (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Народный артист России Александр Михайлов заявил, что освободившийся по УДО Михаил Ефремов ответил за своё преступление и сейчас ему очень тяжело.
Михайлов считает, что Ефремов ответил за свое преступление.

«Не хотелось бы судить, я этого не люблю. Но всё равно после такого события человек сломанным выходит. Сделанного не вернешь, каждый отвечает за свои поступки, и он ответил. Пойдет ли этот опыт ему на пользу? Может быть», — поделился Михайлов с «АиФ-Иркутск».

По его словам, моральное восстановление Ефремова будет зависеть от того, есть ли у него внутренний стержень.

Сегодня, 9 апреля, Михаил Ефремов вышел из колонии, где провел почти пять лет за смертельное ДТП. Ранее суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении. На судебном заседании он пообещал навсегда отказаться от алкоголя и больше никогда не садиться за руль.

Из колонии в Белгородской области Ефремова вывели через чёрный ход, чтобы обойти толпу журналистов. Он уже едет в Москву.

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#суд
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#иркутск
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«Добрался и до меня» звезда сериала «В клетке» рассказала, что победила вирус
Зепюр Брутян рассказала, что победила вирус
09 апреля 2025, 11:52

Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Актриса Зепюр Брутян пропала с радаров на несколько дней, чем сильно взбудоражила фанатов. Те забеспокоились, все ли в порядке со звездой сериала «В клетке». Выяснилось, что девушка приболела, о чем сообщила аудитории.
«Выпала из соцсетей! Вирус добрался и до меня. Но уже всё!» - написала она, опубликовав снимок с градусником, на котором значилось — 38,5.

В марте Зепюр Брутян поздравляла дочь своего мужа Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце с днем рождения.

«С днем рождения! Малышка, пусть все твои мечты сбудутся! Остальное — при встрече», — писала Брутян.

У Павла Прилучного растет сын Тимофей и дочка Мия. Тимофей живет с Прилучным, а Мия — с Агатой Муцениеце.

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«Ты проститутка, и за это ответишь!»: тайна гибели звезды «Дома-2» Оксаны Аплекаевой раскрыта? VIP-эскорт и компроматы на мужчин
09 апреля 2025, 11:30

Оксана Аплекаева (Фото: кадры из шоу «Дом-2»)

Оксана Аплекаева — бывшая участница дома 2, трагически умерла в августе 2008-го года. Но до сих пор не раскрыты детали ее гибели. После смерти девушки вскрылось много интересных деталей о её жизни и роде деятельности. Съёмки в телешоу, эскорт услуги с влиятельными людьми и компромат на них? Подробности читайте в материале «Радио 1».

Звёздные секреты

Известные личности, бизнесмены, влиятельные фигуры — все они, по слухам, фигурировали в списках, которые вела Оксана Аплекаева. Однажды кто-то решил, что женщина с таким списком опасна. В одном из интервью Рустам Солнцев упоминал, что в этих записях были указаны не только клиенты, но и девушки, согласные на интимные услуги за деньги.

Могли ли те, чьи тайны она знала, перейти от статуса клиентов к роли палачей? Или же кто-то из влиятельных людей, опасавшихся ее возможного влияния, решил убрать ее? Следствие расширяла версии, но все улики тонули в слухах и разрозненной информации. Прошло много лет, а заказчики убийства так и остались неизвесны. История обросла теориями: одни говорят о ритуальном убийстве, жертвоприношении, другие — о спланированной «зачистке».

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Мечты о шоу-бизнесе

Оксана Аплекаева родилась в Уфе. В её семье порядок и дисциплина были на первом месте. Ее отец, военный, растил дочерей строго, не позволяя отвлекаться на всякую, по его мнению, чушь. Оксана окончила финансово-экономическую школу, рассчитывая на стабильную профессию. Но судьба повела ее другим путем — вместо отчетов и цифр она оказалась в мире света софитов и телекамер.

В 2003 году она переехала в Москву и устроилась консультантом в магазин косметики «Арбат Престиж». Но ее амбиции были выше — она стремилась к славе. В 2005 году Оксана попала на реалити-шоу «Дом-2». Однако в атмосфере скандалов и драм она выглядела чужой: не курила, не пила, не проецировала конфликты. Для шоу это оказалось невыгодно, и через 75 дней ее вывели из проекта — слишком «чистая» для грязных правил игры в шоу-бизнесе.

Коллеги вспоминали ее как добрую, простую и немного наивную. Диджей Стас Каримов, к которому Оксана с самого начала пришла на проект, говорил, что ее слабостью была тяга к легким деньгам.

«Что я могу о ней сказать? Девчонка была доброй, позитивной, не враждебной, всегда находила со мной общий язык. Но меня в ней настораживало ее легкомыслие. Скорее всего, это в жизни ее и подвело. Также Оксана была падка на деньги и славу», — вспоминал Стас.

Оксана Аплекаева (Фото: кадры из шоу «Дом-2»)

После проекта Оксана не сдалась. Пыталась строить карьеру в модельном бизнесе, появлялась на экранах. Ходили слухи о романе с Маратом Сафиным, но, скорее всего, это были просто сплетни . Оксана будто бы была везде, но нигде всерьез — появлялась, но не задерживалась.

Она старалась оставаться собой — даже в циничной индустрии. Училась актерскому мастерству, работала в индустрии красоты, но избегала закулисных интриг. На «Доме-2» она была исключением — тихой и упрямой.

«После проекта она, вероятно, попала под влияние не тех людей. Ей пообещали многое. Думаю, с ней поступили жестоко», — вспоминал Каримов.

Исчезновение и гибель

29 августа 2008 года — день, когда все оборвалось. На автомобильной выставке в «Крокус Экспо» Оксана работала моделью. Улыбалась, фотографировалась, как и десятки других. Но вечером она уехала на мотоцикле с незнакомцем — и исчезла.

Сестра Олеся, почувствовав неладное, приехала в Москву и начала искать ее сама: опрашивала людей, проверяла зацепки, но безрезультатно. Полиция стала последней надеждой. Через девять дней тело Оксаны нашли на обочине трассы Москва — Рига. Причина смерти — удушение. Без документов, без следов борьбы. Лишь констатация: убита в одном месте, выброшена в другом. Каримов в интервью рассказал, что у Оксаны почти не было близких друзей, а и семья, по его мнению, проявляла мало интереса к ее жизни.


Расследование: след из соц. сетей

Первый след появился в соцсети «Одноклассники». Неизвестный пользователь обвинил Оксану в передаче венерической болезни и угрожал расправой.

«Ты проститутка, и за это ответишь!» — писал он.

Страница исчезла сразу после огласки. Кто он был — бывший любовник или просто злой аноним — так и осталось неизвестным. Позже стали всплывать похожие случаи: исчезновения других моделей, находившихся мертвыми. Организаторы выставки молчали. Полиция обыскала павильоны, а за кулисами заговорили о возможном серийном убийце. Но прямых улик не нашли.

Следствие выяснило, что в день исчезновения Оксана познакомилась с двумя мужчинами — директором крупной компании Алексеем и его заместителем Михаилом. Оба утверждали, что не причастны: один уехал, другой ужинал с ней и затем отправился домой к жене. Железное алиби. Последний звонок Оксаны был подруге — она сказала, что заедет на «одно мероприятие». Что это было за встреча, так и осталось загадкой.

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Обыск квартиры Оксаны раскрыл шокирующую картину. Ее записи и файлы содержали списки имен, суммы, описания вечеринок, в том числе с участием молодых девушек. Следователи даже нашли подтверждение одной вечеринки на Рублевке. «Рублевка, олигарх, день рождения» называлась одна из записей вечеринки, организованной самой Оксаной. Подтвердилось только то, что это была масштабная оргия с участием девушек. Но дальше дело не пошло: фигуранты хранили молчание, улики растворились.

Версия следствия

Следствие пришло к выводу, что Оксана, используя свои знакомства и привлекательность, устроила нелегальный бизнес: поставляла моделей на закрытые вечеринки для влиятельных клиентов. Она не просто организовывала встречи — она вела учет, записывала разговоры, снимала видео. Ее друзья рассказывали, что она была общительной, но не умела держать язык за зубами. Возможно, именно это и стало роковой ошибкой.

После ее смерти исчезли все компрометирующие материалы. Следствие склонялось к версии, что убийство было спланировано — как акт мести или предупреждения. Что подтолкнуло девушку к такой жизни? Говорили о долгах и стремлении к власти. Но, скорее всего, все началось с желания заработать. Итог? Убийство осталось нераскрытым, а вопросы, которые оно подняло, — без ответов.

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#расследование
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Сына Прилучного дразнят в школе из-за откровенного видео с Муцениеце
09 апреля 2025, 11:00

Агата Муцениеце (Фото: ВКонтакте @agatamuceniece2022)

Тимофей, сын известных актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, продолжает отказываться жить с матерью и не общается с ней. По информации друзей звезды сериала «Мажор», причиной этому стало травля, с которой мальчик столкнулся в школе из-за откровенных роликов с участием его матери. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Согласно источникам, подростки начали дразнить Тимофея после появления в сети видео с Агатой из ее постановки «Абсолютно другая нага».

«Подростки бывают жестокими, и Тимофей это испытал на себе. В школе ему говорят: мол, смотри, как твоя мама пляшет, все напоказ», — поделились инсайдеры.

Друзья Прилучного предполагают, что именно буллинг стал причиной сближения Тимофея с отцом и отдаления от матери. Не исключено, что с возрастом отношения между сыном и матерью могут улучшиться.

Напомним, что Агата Муцениеце не видела сына с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что Павел Прилучный нанял охрану для школьника и сменил его номер телефона, однако юрист актера опровергла эту информацию, заявив, что сама Агата не хочет поддерживать связь с Тимофеем.

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#отношения
#мама
#ребёнок
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«Миша искупил свою вину»: Ксения Собчак рада освобождению Михаила Ефремова
Ксения Собчак обрадовалась освобождению Михаила Ефремова
09 апреля 2025, 10:43

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак заявила, что очень рада освобождению 61-летнего актёра Михаила Ефремова по УДО.
«Я очень рада, что он на свободе, особенно с учётом проблем со здоровьем. Думаю, Миша искупил свою вину», — написала Собчак в Telegram-канале.

Сегодня, 9 апреля, Михаил Ефремов вышел из колонии, где провел почти пять лет за смертельное ДТП. Ранее суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении. На судебном заседании он пообещал навсегда отказаться от алкоголя и больше никогда не садиться за руль.

После освобождения артисту запрещено менять место жительства. Он вернется в свою квартиру, где проживал до ареста.

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* Запрещён в РФ
#суд
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#михаил ефремов
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