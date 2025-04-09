Певица Жасмин рассказала, что Буйнов находится под «маленьким каблуком» жены

Оксана Аплекаева — бывшая участница дома 2, трагически умерла в августе 2008-го года. Но до сих пор не раскрыты детали ее гибели. После смерти девушки вскрылось много интересных деталей о её жизни и роде деятельности. Съёмки в телешоу, эскорт услуги с влиятельными людьми и компромат на них? Подробности читайте в материале «Радио 1».