Певица Жасмин рассказала, что Буйнов находится под «маленьким каблуком» жены

Жасмин (Фото: Telegram-канал @singer_JASMIN)
Российская певица Жасмин поделилась своим мнением о жене народного артиста России Александра Буйнова, Елене. В интервью Пятому каналу она отметила, что Елена отличается исключительным гостеприимством и заботой о комфорте гостей, предпочитая самостоятельно решать бытовые вопросы и создавая уютную атмосферу в доме.
Жасмин охарактеризовала Елену как «генерала в юбке» с сильным и волевым характером. Она подчеркнула, что в их семье царит гармония, напоминающая страстные отношения, типичные для итальянских или испанских семей, где присутствуют любовь и эмоциональная насыщенность.
При этом певица отметила, что Александр Буйнов не находится под полным контролем супруги.
Александр Буйнов — советский и российский певец, музыкант и актёр, родился 24 марта 1950 года в Москве. Окончил музыкальное училище им. Гнесиных и РАТИ-ГИТИС. Был участником групп «Скоморохи», «Аракс» и «Весёлые ребята». С 1990 года занимается сольной карьерой. Заслуженный артист России (2001), Народный артист России (2010).
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При этом певица отметила, что Александр Буйнов не находится под полным контролем супруги.
«Не сказала бы, что Александр настолько под ее каблуком. Разве что под маленьким», — заявила она.
Александр Буйнов — советский и российский певец, музыкант и актёр, родился 24 марта 1950 года в Москве. Окончил музыкальное училище им. Гнесиных и РАТИ-ГИТИС. Был участником групп «Скоморохи», «Аракс» и «Весёлые ребята». С 1990 года занимается сольной карьерой. Заслуженный артист России (2001), Народный артист России (2010).
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Дарья Осипова