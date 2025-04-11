«Стало дышать полегче»: Ксения Бородина рассказала о непростых отношениях с Ксенией Собчак в «Доме-2»

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина вспомнила, как работала в проекте «Дом-2» с тяжёлым графиком и своенравной коллегой Ксенией Собчак.
Звезда подчеркнула, что изначально съёмки должны были идти всего три месяца. В это время ведущие «практически жили нон-стоп» на площадке. А затем проект и вовсе продлили, поэтому он растянулся для Бородиной на целых 20 лет.
Однако после ухода из реалити-шоу Собчак жизни Бородиной стала гораздо легче.
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Однако после ухода из реалити-шоу Собчак жизни Бородиной стала гораздо легче.
«Конечно, когда я там, грубо говоря, осталась одна, когда ушла Ксения Анатольевна, остались мы с Олей и так далее, стало дышать полегче, жить полегче, и, собственно говоря, график изменился. Потому что первые 7 лет как на заводе – от звонка до звонка. Когда будет следующий звонок, вообще неизвестно», – рассказала Бородина в шоу «Натальная карта» на VK Видео.Читайте также:
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Анастасия Чинкова