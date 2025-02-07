Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия

Жасмин и Маргарита Шор (Фото: Инстаграм* @jasmin)
Дочь 47-летней Жасмин (Сары Шор) отмечает день рождения. Певица проникновенно поздравила 13-летнюю Маргариту в своем блоге.
Дочь исполнительницы учится в Ломоносовской школе в Москве, в которую ходят дети многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Примечательно, что здесь год обучения стоит более полутора миллиона рублей.
Она также поздравила Маргариту с премьерой трека. Девочка решила пойти по стопам матери и стать певицей.
Напомним, от первого брака у Жасмин есть сын Михаил, от второго брака — дочь Маргарита и сын Мирон.
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*Запрещен в РФ
«Вспоминаю себя в 13 лет: я вела дневник с детскими секретиками, носилась по улице с подружками, и самой большой проблемой в моей жизни был не очень понятный учебник по химии. Маргарита взрослеет невероятными темпами: свои песни, свои взгляды, которые она уже готова твердо отстаивать, и всё же: пусть, дочка, беззаботное детство еще немного погостит в твоей жизни! Мы, твоя семья, очень тебя любим и всегда поддержим», — написала Жасмин под публикацией.
Она также поздравила Маргариту с премьерой трека. Девочка решила пойти по стопам матери и стать певицей.
Напомним, от первого брака у Жасмин есть сын Михаил, от второго брака — дочь Маргарита и сын Мирон.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова