«Жрать было нечего»: Певец Шура рассказал о трудном периоде в жизни

23 сентября 2025, 18:27

Певец Шура рассказал о сложных периодах своей карьеры

Александр Медведев (Фото: Instagram* @shuramedvedev)

Певец Александр Медведев, наиболее известный под псевдонимом Шура, рассказал в интервью Пятому каналу о своих выступлениях в 1990-е годы.





Певец Шура пережил непростые времена. После взлёта в конце 1990-х его популярность упала в начале 2000-х. Затем артист боролся с зависимостями. При этом публика поддерживала его, покупая билеты на последние деньги. Шура заявил, что до сих пор благодарен зрителям и выступает именно для них.

«В 1990-е... когда не было хлеба, все хотели зрелищ. Люди на последние деньги покупали билеты и приходили на стадионы. А жрать было нечего. Так и выжили», — рассказал певец.