«Жрать было нечего»: Певец Шура рассказал о трудном периоде в жизни
Певец Александр Медведев, наиболее известный под псевдонимом Шура, рассказал в интервью Пятому каналу о своих выступлениях в 1990-е годы.
Певец Шура пережил непростые времена. После взлёта в конце 1990-х его популярность упала в начале 2000-х. Затем артист боролся с зависимостями. При этом публика поддерживала его, покупая билеты на последние деньги. Шура заявил, что до сих пор благодарен зрителям и выступает именно для них.
«В 1990-е... когда не было хлеба, все хотели зрелищ. Люди на последние деньги покупали билеты и приходили на стадионы. А жрать было нечего. Так и выжили», — рассказал певец.В тот период самому музыканту часто не хватало денег даже на еду. В 2004 году у него обнаружили рак. Борьба с болезнью заняла пять лет, но проблемы не мешали артисту энергично работать на сцене. Сейчас Шура полностью здоров и снова популярен у публики.