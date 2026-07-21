Хоккейная академия Овечкина значительно улучшила финансовые показатели по итогам 2025 года

21 июля 2026, 13:17

Бизнес Александра Овечкина принес более 418 миллионов рублей прибыли

Александр Овечкин (Фото: Instagram* / @aleksandrovechkinofficial)

Компания Александра Овечкина — ООО «Международная хоккейная академия им. А. М. Овечкина» — резко увеличила финансовые показатели. Как выяснил «Звездач», по итогам 2025 года организация продемонстрировала существенный рост как выручки, так и чистой прибыли.