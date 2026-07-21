Хоккейная академия Овечкина значительно улучшила финансовые показатели по итогам 2025 года
Компания Александра Овечкина — ООО «Международная хоккейная академия им. А. М. Овечкина» — резко увеличила финансовые показатели. Как выяснил «Звездач», по итогам 2025 года организация продемонстрировала существенный рост как выручки, так и чистой прибыли.
Согласно данным финансовой отчетности, выручка академии выросла с 3,8 млн рублей до 6 млн рублей. При этом наиболее заметным стало увеличение чистой прибыли: если годом ранее она составляла 5,6 млн рублей, то по итогам 2025 года достигла 418 млн рублей.
Таким образом, прибыль компании выросла более чем в 70 раз по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При этом в опубликованных финансовых документах причины столь значительного роста показателей не раскрываются.
ООО «Международная хоккейная академия им. А. М. Овечкина» занимается развитием детского и юношеского хоккея. Компания носит имя капитана «Вашингтон Кэпиталз» и одного из самых титулованных российских хоккеистов Александра Овечкина.
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