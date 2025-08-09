Хоккеист Макар Игнатов показал первую фотографию Трусовой с родившимся сыном
Игнатов показал первый снимок Трусовой с новорожденным ребенком
Несколько дней назад фигуристка Александра Трусова и хоккеист Макар Игнатов впервые стали родителями.
В своём Telegram-канале Игнатов опубликовал снимок Саши с новорождённым и откровенно рассказал о переживаниях: подготовиться к такому событию, по его словам, невозможно — уже прошло три дня, а ему всё ещё кажется, что он спит.
По фотографиям видно, что Макар был рядом и поддерживал возлюбленную в самый ответственный момент. В посте он назвал день рождения сына самым счастливым в своей жизни и признался, что бесконечно любит ребёнка и Александру.
Имя малыша звездные родители пока не раскрывают.
Читайте также: