Хоккеист Макар Игнатов показал первую фотографию Трусовой с родившимся сыном

Игнатов показал первый снимок Трусовой с новорожденным ребенком
Макар Игнатов (Фото: Telegram/makar_ignatov)

Несколько дней назад фигуристка Александра Трусова и хоккеист Макар Игнатов впервые стали родителями.



В своём Telegram-канале Игнатов опубликовал снимок Саши с новорождённым и откровенно рассказал о переживаниях: подготовиться к такому событию, по его словам, невозможно — уже прошло три дня, а ему всё ещё кажется, что он спит.

Александра Трусова (Фото: Telegram/makar_ignatov)

По фотографиям видно, что Макар был рядом и поддерживал возлюбленную в самый ответственный момент. В посте он назвал день рождения сына самым счастливым в своей жизни и признался, что бесконечно любит ребёнка и Александру.

Имя малыша звездные родители пока не раскрывают.
Никита Кротов

