Певица МакSим заявила о желании усыновить ребёнка: «Страшно, но всё может быть»

09 августа 2025, 15:50

Певица МакSим заявила о желании усыновить ребёнка

МакSим (фото: Telegram @marina_maksim)

Певица МакSим является матерью двоих детей. При этом она не исключила пополнения в семье.





Сейчас артистка воспитывает двоих дочерей – 16-летнюю Александру и 10-летнюю Марию. МакSим призналась, что готова к ещё одному ребёнку, правда с небольшим нюансом.





«Я склоняюсь больше к тому, что если в нашей семье появится ребёнок, то он будет приемный. Страшно? Да, пока страшно. Но все может быть», – откровенно рассказала певица в интервью изданию NEWS.ru.