Певица МакSим заявила о желании усыновить ребёнка: «Страшно, но всё может быть»
Певица МакSим является матерью двоих детей. При этом она не исключила пополнения в семье.
Сейчас артистка воспитывает двоих дочерей – 16-летнюю Александру и 10-летнюю Марию. МакSим призналась, что готова к ещё одному ребёнку, правда с небольшим нюансом.
«Я склоняюсь больше к тому, что если в нашей семье появится ребёнок, то он будет приемный. Страшно? Да, пока страшно. Но все может быть», – откровенно рассказала певица в интервью изданию NEWS.ru.Старшую дочь исполнительница хита «Знаешь ли ты» родила в 2009 году от звукорежиссёра Алексея Луговцева, с которым развелась спустя два года после появления на свет первенца. Мария появилась в отношениях артистки с бизнесменом Антоном Петровым. Пара рассталась спустя год. МакSим подчеркнула, что никогда не препятствовала общению детей с отцами.