Телеведущая Лера Кудрявцева воссоединилась с дочерью на отдыхе в Болгарии

09 августа 2025, 15:28

Лера Кудрявцева с дочерью Марией (Фото: Инстаграм*/leratv)

Российская телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram* поделилась фотографиями с отдыха в Болгарии, где она воссоединилась с дочерью Марией.