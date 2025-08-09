Телеведущая Лера Кудрявцева воссоединилась с дочерью на отдыхе в Болгарии
Российская телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram* поделилась фотографиями с отдыха в Болгарии, где она воссоединилась с дочерью Марией.
На снимке звезда предстала в розовом купальнике рядом с бассейном. Вместе с наследницей они смотрели в объектив камеры и улыбались. Ранее девочка отдыхала на море со своими бабушкой и крестной, а позже к ним присоединилась и сама знаменитость.
Поездка состоялась на фоне публичного скандала артистки с мужем Игорем Макаровым. В июле она заявила, что ей надоело бороться с алкогольной зависимостью хоккеиста. В ответ тот потребовал от жены, чтобы она замолчала.
Тогда поклонники телеведущей посоветовали ей уйти от супруга, который «сидит на ее шее». Спортсмен назвал ее защитников «убогими» и отправил «варить борщ на трехметровой кухне».
