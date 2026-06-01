«Холод и чёрствый хлеб»: Наталья Земцова решила покорить Эльбрус

Наталья Земцова заявила, что риски не пугают её при восхождении на Эльбрус

Наталья Земцова (Фото: Instagram* @zemtsovishna)

Актриса Наталья Земцова, которую зрители знают по роли в сериале «Восьмидесятые», решила покорить Эльбрус. В интервью WomanHit звезда заявила, что риски её не пугают.





Артистка допустила, что в любой момент может повернуть назад, если почувствует невыносимую сложность. Однако родственники не поддерживают эту затею — особенно мама актрисы, которая отговаривала её от восхождения.

«Мама меня отговаривала. Но люди могут в городе погибнуть, перебегая дорогу. <…> Я думаю, что у меня будет масса впечатлений! Я отправляю сына и маму в это время в Черногорию. Сын мне говорит: «Мам, ну Черногория, море, еда вкусная, а у тебя там что будет? Холод и чёрствый хлеб!» — рассказала Земцова.