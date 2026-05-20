Родила сына с заболеванием и ушла от мужа к другому: с кем звезда фильма «Ищите женщину» Софико Чиаурели обрела истинное счастье?
Советская и грузинская актриса Софико Чиаурели вошла в историю кинематографа как одна из самых ярких и самобытных артисток своего времени. Народная артистка Грузинской ССР и Армянской ССР, лауреат Государственной премии СССР, она стала единственной советской актрисой, которая семь раз получала награды за лучшую женскую роль на международных кинофестивалях. Зрители запомнили Софико Михайловну по фильмам «Ищите женщину», «Цвет граната», «Миллион в брачной корзине», «Древо желания» и десяткам других картин. 21 мая актриса могла бы отметить день рождения, однако в марте 2008 года ее жизнь оборвалась после тяжелой болезни. О творческом пути Софико Чиаурели, ее семье, детях и двух больших историях любви — в материале «Радио 1».
Биография Софико Чиаурели: детство и творческая семьяСофико Чиаурели появилась на свет 21 мая 1937 года в Тбилиси. Девочка родилась в легендарной семье, имя которой в Грузии знали практически все. Ее отец Михаил Чиаурели прославился как режиссер, актер театра и кино, художник и скульптор. Он свободно владел несколькими языками и виртуозно играл на музыкальных инструментах.
Мать будущей звезды Верико Анджапаридзе считалась одной из главных театральных актрис своего поколения. Вместе с Софико в семье росли два сына — Отар и Рамаз.
Дом Чиаурели напоминал настоящий культурный центр. Там постоянно собирались актеры, режиссеры, музыканты и поэты. В комнатах звучала музыка, обсуждали спектакли, читали стихи. Атмосфера искусства окружала Софико с раннего детства. Девочка часто проводила время за кулисами театра, наблюдала за съемками и постепенно поняла, что хочет связать жизнь со сценой.
После школы Софико отправилась в Москву и поступила во ВГИК. В 1960 году она окончила институт, после чего столичные театры начали приглашать талантливую выпускницу в свои труппы. Однако Чиаурели решила вернуться в родной Тбилиси.
Театр в жизни Софико ЧиаурелиСвою актерскую карьеру Софико Чиаурели начала именно на сцене. Сначала артистка служила в Академическом театре имени Константина Марджанишвили, а позднее перешла в театр имени Шота Руставели, где проработала многие годы. Кроме того, актриса выступала в театре одного актера «Верико», созданном в честь ее матери.
Коллеги отмечали невероятную энергетику Софико Михайловны. Она легко перевоплощалась в совершенно разных героинь — от трагических персонажей до комедийных образов. Ее игра всегда отличалась эмоциональностью, пластикой и тонкой иронией.
Первые роли Софико Чиаурели в киноДебют актрисы на экране состоялся в 1956 году. Софико Чиаурели сыграла в фильме Резо Чхеидзе «Наш двор». Картина рассказывала о жизни соседей в одном тбилисском дворе и быстро завоевала любовь зрителей. Лента получила золотую медаль Московского кинофестиваля, а молодую актрису заметили режиссеры.
После успешного старта Софико начали активно приглашать в новые проекты. Вскоре в ее фильмографии появились картины «Повесть об одной девушке» и «На берегах Ингури». В 1963 году актриса исполнила роль танцовщицы Зоси в фильме «Генерал и маргаритки», посвященном темам любви, преданности и героизма.
Самые известные фильмы Софико ЧиаурелиС годами фильмография Софико Чиаурели становилась все более насыщенной. Огромную популярность ей принесли роли в картинах «Тепло твоих рук», «Мелодии Верийского квартала» и «Аревик». За работу в фильме «Тепло твоих рук» артистка получила премию Ленкома. Позднее ее отметили наградами за участие в музыкальной драме «Мелодии Верийского квартала».
В 1976 году Софико Чиаурели присвоили звание народной артистки Грузинской ССР. Еще через несколько лет она стала лауреатом Государственной премии СССР благодаря роли в фильме «Несколько интервью по личным
вопросам».
Настоящей классикой советского кино стала роль Алисы Постик в комедийном детективе Аллы Суриковой «Ищите женщину». Реплики героини Софико Михайловны сразу ушли в народ и до сих пор остаются узнаваемыми.
Не менее ярко актриса проявила себя в фильмах «Древо желания», где сыграла бродяжку Фуфалу, «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», а также в комедии «Миллион в брачной корзине», снятой Всеволодом Шиловским.
В 1990-х и 2000-х Софико Чиаурели снималась значительно реже. В этот период зрители увидели ее в картинах «Я обещала, я уйду», «Продаётся дача» и «Ковчег».
Последним проектом актрисы стала документальная лента Александра Марьямова «Дорога к храму». В фильме Софико Михайловна рассказывала о собственной судьбе, а также вспоминала своих родителей — Михаила Чиаурели и Верико Анджапаридзе.
Личная жизнь Софико Чиаурели
Первый муж Георгий Шенгелая
Первым супругом актрисы стал режиссер Георгий Шенгелая. Они познакомились во время работы над фильмом «Наш двор». Между молодыми людьми быстро вспыхнули чувства, и вскоре пара сыграла свадьбу.
В браке родились двое сыновей — Нико и Сандро. Со стороны семья казалась идеальной, поэтому известие о разводе стало шоком даже для близких друзей. Позднее Софико Чиаурели признавалась, что никогда не думала, что сможет уйти от мужа ради другого мужчины.
Роман Софико Чиаурели и Котэ Махарадзе
Новой любовью актрисы стал актер и телеведущий Котэ Махарадзе. Они 25 лет вместе работали на сцене, играли влюбленных в спектаклях, а затем чувства появились и в реальной жизни.
Развод родителей тяжело переживал старший сын Нико. Первое время он оставался жить с отцом. Младший сын Сандро родился с тяжелым заболеванием.
«Сандрик родился больным, живет в своем мире. Софико долго не знала, какой у него диагноз. Она не считала, что это тяжкий крест, наоборот, говорила: "Сандро — подарок, который послал Господь. Он меня сделал благороднее и умнее". Из-за него, кстати, она во многом и боялась родить еще одного ребенка. Думала, Сандрик может испытать дефицит внимания. Сейчас ему 50. Он ходячая энциклопедия актеров и фильмов», — рассказывала дочь Котэ Махарадзе от первого брака Мака Махарадзе.Долгое время семья не понимала, какой именно диагноз поставили мальчику. Позднее врачи выявили у него аутизм.
Мака Махарадзе также добавила, что любовь Софико и ее отца длилась около 30 лет и полностью оправдала непростое решение актеров уйти от прежних партнеров.
Официальной свадьбы пара долго не устраивала. Обвенчались они только тогда, когда Котэ исполнилось 70 лет. В тот день Софико появилась в кружевной накидке и венке, напоминавшем образы из фильмов Сергея Параджанова. Каждый год 13 февраля супруги отмечали дату венчания. Даже в тяжелые 1990-е Софико накрывала большой стол и собирала друзей.
Болезнь и смерть Котэ МахарадзеКогда Котэ Махарадзе серьезно заболел и ему потребовалась операция, Софико Чиаурели приложила огромные усилия, чтобы помочь мужу. Она подключила знакомых, связалась с родственниками за границей и сумела организовать лечение в Англии. Актриса практически не отходила от супруга и смогла подарить ему еще несколько лет жизни.
После смерти Котэ в 2002 году Софико признавалась журналистам, что вместе с любовью ушло и счастье. Сам Махарадзе при жизни говорил, что не представляет существования без жены и мечтает уйти первым, поскольку Софико сможет справиться, а он — нет.
Болезнь Софико Чиаурели и последние годы жизниВ последние годы жизни актриса боролась с онкологическим заболеванием. Около 30 лет Софико знала о проблемах со здоровьем, однако долго отказывалась от операции, опасаясь осложнений и переживая за сына Сандро.
Когда врачи диагностировали опухоль, актриса решила бороться до конца. В 2007 году она прошла лечение во Франции. Некоторое время состояние действительно улучшалось. Софико даже успела поставить спектакль «Запахи Аравии». Однако позже болезнь вновь начала прогрессировать.
«Врачи запретили ей находиться на солнце, а она не могла без моря. В августе Софико собрала ближайших подруг и поехала на дачу под Батуми. Они пытались ее оградить от солнца, но она не слушалась: "Все равно умру, у меня рак". На похороны Софико пришла вся Грузия», — вспоминала Мака Махарадзе.Последние дни жизни актриса провела в своей квартире в Тбилиси. Рядом с ней постоянно находилась медсестра. Друзья вспоминали, что даже тогда Софико Чиаурели не позволяла себе впадать в отчаяние и продолжала надеяться на выздоровление.
2 марта 2008 года актрисы не стало. Софико Чиаурели умерла в возрасте 71 года. Ее похоронили в Тбилиси рядом с Котэ Махарадзе.
Память о Софико ЧиаурелиПосле смерти актрисы память о ней продолжила жить в кино, театре и культуре Грузии. В 2009 году в Тбилиси установили памятник-бюст Софико Чиаурели. Кроме того, одну из улиц грузинской столицы назвали в ее честь.
Дети Софико Чиаурели и Георгия Шенгелая связали свою жизнь с искусством. Старший сын Николай Шенгелая стал художником. Младший сын Александр Шенгелая выбрал актерскую профессию.