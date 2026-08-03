Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, как едва не ушёл из фигурного катания
Главный хореограф страны, заслуженный тренер России и постановщик программ в группе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о мыслях уйти из спорта.
В беседе с «Леди Mail» фигурист назвал возраст с 15 до 18 лет самым трудным периодом. До этого карьера шла по нарастающей: он выигрывал соревнования, попадал в сборную, ездил на международные чемпионаты.
Но в 15 лет Глейхенгауз получил тяжёлую травму голеностопа, перенёс операцию и долго восстанавливался.
«И в каком же ужасе я был, когда в какой-то момент снова начал чувствовать боль в том же месте. И понял, что все эти полгода, потраченные на операцию и последующие процедуры, прошли впустую. Обращался к разным врачам, снова проходил уйму процедур, но каждый раз, когда я набирал форму, при больших нагрузках боль снова возвращалась. И в этот период, конечно, было очень сложно не потерять веру в то, чем ты занимаешься. Я мучился вопросом, не отказаться ли вообще от спорта», — рассказал тренер.Даниил сообщил, что близкие помогли ему найти выход: семья обсудила ситуацию и решила сменить дисциплину на танцы на льду. По словам спортсмена, переход в 18 лет дался ему непросто — пришлось заново осваивать фигурное катание, ведь техника скольжения сильно отличается. Но этот опыт принёс Глейхенгаузу новые знания, которые позже помогли ему в работе хореографа.