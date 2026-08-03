«Понты дороже денег»: Юрий Лоза раскритиковал организацию концерта Билана в Москве
Певец Юрий Лоза раскритиковал организацию концерта Билана в Москве
Певец Юрий Лоза заявил, что Дима Билан при подготовке московского сольного концерта не думал о зрителях.
В беседе с «Газетой.Ru» Лоза напомнил о столичном шоу после победы Билана на «Евровидении». Тогда организаторы сделали ставку на масштаб: закупили за границей всё оборудование и пригласили иностранных специалистов, хотя в России достаточно своей техники.
Музыкант заявил, что причина — прямая трансляция на весь мир, и отечественные кадры не захотели рисковать. Само шоу прошло без проблем, но единственные накладки с микрофонами случились в конференц-зале, где работали российские специалисты.
«Можно накупить горы оборудования, заказать сцены любых размеров, но где брать профессионалов, которые будут всё это грамотно использовать? У нас понты дороже денег. Причем тут зрители? Когда о них кто думал? На том же концерте, посвящённом победе Билана, 20 тысяч зрителей слушали шутки ведущих на английском языке, и никто им эти шутки не переводил!» — заявил поэт.Сам Дима Билан пообещал разобраться с проблемами обзора на скандальном концерте.