«Понты дороже денег»: Юрий Лоза раскритиковал организацию концерта Билана в Москве

03 августа 2026, 16:57

Певец Юрий Лоза раскритиковал организацию концерта Билана в Москве

Юрий Лоза (Фото: Instagram* @lozayury)

Певец Юрий Лоза заявил, что Дима Билан при подготовке московского сольного концерта не думал о зрителях.





В беседе с «Газетой.Ru» Лоза напомнил о столичном шоу после победы Билана на «Евровидении». Тогда организаторы сделали ставку на масштаб: закупили за границей всё оборудование и пригласили иностранных специалистов, хотя в России достаточно своей техники.



Музыкант заявил, что причина — прямая трансляция на весь мир, и отечественные кадры не захотели рисковать. Само шоу прошло без проблем, но единственные накладки с микрофонами случились в конференц-зале, где работали российские специалисты.

«Можно накупить горы оборудования, заказать сцены любых размеров, но где брать профессионалов, которые будут всё это грамотно использовать? У нас понты дороже денег. Причем тут зрители? Когда о них кто думал? На том же концерте, посвящённом победе Билана, 20 тысяч зрителей слушали шутки ведущих на английском языке, и никто им эти шутки не переводил!» — заявил поэт.