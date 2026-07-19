«Хороший парень»: брат Иды Галич рассказал, как отнёсся к её новому мужу

19 июля 2026, 18:37

Брат Иды Галич признался, что сразу одобрил выбор сестры

Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

После недавней свадьбы Иды Галич с бизнесменом Олегом Ледвичем её брат Алан впервые рассказал, как воспринял нового избранника сестры. На VK Fest в Москве он признался, что с самого начала поддержал этот союз. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Алана, Ида заранее познакомила его с будущим супругом, и после общения у него осталось исключительно положительное впечатление.





«Да. Она нас познакомила, мы общались, хороший парень видно. Поэтому всё ожидаемо, что они рано или поздно объединили свои сердца законным образом», — рассказал брат телеведущей.