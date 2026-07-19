«Хороший парень»: брат Иды Галич рассказал, как отнёсся к её новому мужу
Брат Иды Галич признался, что сразу одобрил выбор сестры
После недавней свадьбы Иды Галич с бизнесменом Олегом Ледвичем её брат Алан впервые рассказал, как воспринял нового избранника сестры. На VK Fest в Москве он признался, что с самого начала поддержал этот союз. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Алана, Ида заранее познакомила его с будущим супругом, и после общения у него осталось исключительно положительное впечатление.
«Да. Она нас познакомила, мы общались, хороший парень видно. Поэтому всё ожидаемо, что они рано или поздно объединили свои сердца законным образом», — рассказал брат телеведущей.Алан также поделился подробностями свадебного торжества. Он отметил, что никакие капризы погоды не смогли испортить праздник — всё прошло весело, масштабно и в тёплой атмосфере.
На вопрос, удалось ли молодожёнам окупить свадьбу благодаря подаркам гостей, родственник Иды ответить не смог. Зато признался, что сам решил сделать молодожёнам практичный подарок — подарил деньги.
Свадьба Иды Галич и Олега Ледвича состоялась всего неделю назад и стала одним из самых обсуждаемых событий в мире российского шоу-бизнеса.