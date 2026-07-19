«Стало легче дышать»: Толкалина высказалась после откровенного признания о пережитом насилии

19 июля 2026, 18:22

Актриса Толкалина поделилась, почему решила рассказать об изнасиловании

Любовь Толкалина (Фото: Instagram* / @tolkalinaliuba)

Любовь Толкалина впервые прокомментировала реакцию общественности после своего откровенного признания о пережитом сексуализированном насилии.





В беседе с Woman.ru актриса призналась, что после того, как рассказала свою историю, почувствовала внутреннее облегчение.





«Мне скоро 50 лет, чтобы не принимать свою судьбу», — отметила Толкалина, объясняя, почему решила больше не молчать о событиях прошлого.

«Это был как раз тот момент, когда уже я готовилась поступать во ВГИК... Это очень страшная история, и связана она с человеком из известного режиссёрского клана», — поделилась актриса.