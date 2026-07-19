«Стало легче дышать»: Толкалина высказалась после откровенного признания о пережитом насилии
Актриса Толкалина поделилась, почему решила рассказать об изнасиловании
Любовь Толкалина впервые прокомментировала реакцию общественности после своего откровенного признания о пережитом сексуализированном насилии.
В беседе с Woman.ru актриса призналась, что после того, как рассказала свою историю, почувствовала внутреннее облегчение.
«Мне скоро 50 лет, чтобы не принимать свою судьбу», — отметила Толкалина, объясняя, почему решила больше не молчать о событиях прошлого.Ранее в интервью Лауре Джугелии актриса рассказала, что трагедия произошла ещё до её поступления во ВГИК. По словам Толкалиной, в тот период она занималась в модельном агентстве, где посещала занятия по актёрскому мастерству.
«Это был как раз тот момент, когда уже я готовилась поступать во ВГИК... Это очень страшная история, и связана она с человеком из известного режиссёрского клана», — поделилась актриса.Толкалина не стала раскрывать личность мужчины, отметив лишь, что он был значительно старше неё. Каких-либо имён или других деталей, позволяющих установить его личность, она также не назвала.
После выхода интервью актриса получила множество слов поддержки от поклонников, коллег и друзей. По её словам, публичный рассказ о пережитом помог ей почувствовать облегчение спустя почти три десятилетия после произошедшего.