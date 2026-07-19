Матвей Сафонов объяснил, почему свадьбу пришлось отложить на полтора года
Сафонов признался, что организовать свадьбу оказалось сложнее, чем расписаться
Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк рассказали на VK Fest, почему отпраздновали свадьбу лишь спустя полтора года после официальной регистрации брака. Об этом сообщает Super.
По словам пары, главной причиной стали напряжённые графики и постоянные разъезды. Расписались влюблённые в посольстве России в Париже, а полноценное свадебное торжество решили перенести до первого длительного летнего отпуска, который смогли провести вместе в России.
«Из-за графиков было очень сложно всё спланировать», — признались супруги.Неожиданно выяснилось, что большую часть организационных вопросов взял на себя именно Матвей. Пока Марина занималась другими делами, футболист контролировал подготовку праздника и решал множество бытовых задач.