Ида Галич эффектно исполнила свой хит «Бизики» и удивила зрителей необычной постановкой
Ида Галич стала одной из самых ярких участниц VK Fest, представив необычный номер во время исполнения своего хита «Бизики». Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Блогер устроила эффектный перформанс, который сразу привлёк внимание зрителей. Особенностью выступления стало участие беременной танцовщицы. Вместе с ней Ида исполнила хореографическую постановку, которая вызвала бурную реакцию публики и быстро разлетелась по социальным сетям.
Зрители встретили номер громкими аплодисментами, а поклонники отметили, что выступление получилось одновременно энергичным, оригинальным и запоминающимся.
Перформанс стал одним из самых обсуждаемых моментов фестиваля, а видео с исполнением «Бизиков» уже набирают тысячи просмотров в интернете.
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