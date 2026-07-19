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Ида Галич эффектно исполнила свой хит «Бизики» и удивила зрителей необычной постановкой

Ида Галич устроила яркий перформанс на VK Fest вместе с беременной танцовщицей
Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич стала одной из самых ярких участниц VK Fest, представив необычный номер во время исполнения своего хита «Бизики». Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Блогер устроила эффектный перформанс, который сразу привлёк внимание зрителей. Особенностью выступления стало участие беременной танцовщицы. Вместе с ней Ида исполнила хореографическую постановку, которая вызвала бурную реакцию публики и быстро разлетелась по социальным сетям.

Зрители встретили номер громкими аплодисментами, а поклонники отметили, что выступление получилось одновременно энергичным, оригинальным и запоминающимся.

Перформанс стал одним из самых обсуждаемых моментов фестиваля, а видео с исполнением «Бизиков» уже набирают тысячи просмотров в интернете.

Софья Метелева

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