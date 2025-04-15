«Я второй раз лично сталкиваюсь с буллингом на реалити-шоу»: Роза Сябитова пожаловалась на травлю в шоу «Сокровища императора»

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)
Роза Сябитова стала участницей реалити-шоу «Сокровища императора» и сразу же не поладила с соперниками. 63-летняя телеведущая призналась, что ей пришлось бороться с травлей.
Ведущая шоу «Давай поженимся!» выбрала в напарники сына Дениса. Однако не успела Сябитова познакомиться с соперниками, как ведущая Ольга Бузова заявила, что все участники поддержали предложение Натана и сговорились отдавать новоприбывшим «Чёрную кошку», из-за чего те должны начинать прохождение испытания навылет последними. Такая подстава сильно возмутила телезвезду.
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«Я второй раз лично сталкиваюсь с буллингом на реалити-шоу. "Звёзды в Африке", где команда сливала новичков, и сейчас в "Сокровищах императора". Почему это буллинг? Основа – травля. Участники: агрессор – он же буллер, зачинщик травли, последователи – те, кто подхватывает идеи "лидера", жертва, ею может стать любой, наблюдатель – те, кто не вмешивается, а лишь смотрит на издевательства со стороны», – заявила Сябитова в личном блоге.Главная сваха страны приняла решение придерживаться оборонительной позиции. По её словам, это самый действенный способ противостоять буллингу, а именно, научиться говорить «нет» тем, кто вами манипулирует.
«Сообщайте прямо о том, что вам не нравится, и о том, как с вами нельзя себя вести. Вероятнее всего, к вам будет применена самая жесткая форма – бойкот. Не бойтесь! Помните, что вы не можете оградить себя от всех токсичных людей, но вы можете защитить себя от них, как мы с сыном делали это на "Сокровищах императора". Кто вас больше поразил, Натан-буллер, или наблюдатели?», – заявила поклонникам Сябитова.Читайте также:
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Анастасия Чинкова