«Уголовно наказуемое дело! Иметь все, что шевелится»: Роза Сябитова пригрозила любвеобильному Натану на «Шоу Воли»

Российская певица Люся Чеботина сегодня, 26 апреля, отмечает свой 28-й день рождения. Певица громко заявила о себе с песней «Солнце Монако» в 2021 году и мгновенно стала популярной, заняв лидирующие места на всевозможных музыкальных платформах. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».