«Уголовно наказуемое дело! Иметь все, что шевелится»: Роза Сябитова пригрозила любвеобильному Натану на «Шоу Воли»

Роза Сябитова (Фото: Телеграм @syabitova_r)
Сваха Роза Сябитова заявила, что ей было странно наблюдать за поведением рэпера Натана.
Сын звездной телеведущей Денис вместе с матерью принимал участие в проекте «Сокровища императора». Роза с наследником недолго пробыли на проекте. На съемках «Шоу Воли» Сябитова пришла на помощь сыну.
Павел Воля захотел узнать у Дениса, с какими девушками он предпочитает встречаться: ему нравятся кандидатки младше или старше его.
Сябитова заступилась за Дениса и решила повернуть ситуацию в шутку.
Телеведущая едко высказалась о Натане, который тоже принимал участие в шоу «Сокровища императора». Воля с юмором назвал рэпера свахой.
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Павел Воля захотел узнать у Дениса, с какими девушками он предпочитает встречаться: ему нравятся кандидатки младше или старше его.
«Сам решу. Всякие, нету особых», — обратил внимание сын свахи.
Сябитова заступилась за Дениса и решила повернуть ситуацию в шутку.
«Интересно за углом, как пойдете, сразу налево», — пресекла Роза интерес ведущих к личной жизни молодого человека.
Телеведущая едко высказалась о Натане, который тоже принимал участие в шоу «Сокровища императора». Воля с юмором назвал рэпера свахой.
«Сваха — эта та, которая сватает, коренное слово «свадьба». А то, о чем вы говорите, это сводничество — уголовно наказуемое дело! Иметь все, что шевелится, если говорить простонародным языком. И мне было странно наблюдать за его поведением», — уточнила Сябитова.
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Ольга Енгалычева