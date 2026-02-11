«Не настолько умён и влиятелен»: Айза-Лилуна Ай высказалась о скандале вокруг Нурлана Сабурова

11 февраля 2026, 21:35

Айза-Лилуна Ай считает нападки на Нурлана Сабурова необоснованными

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай прокомментировала разгоревшийся скандал вокруг Нурлана Сабурова. В своём Telegram-канале блогер выразила мнение, что сейчас на комика нападают «все кому не лень», и это совершенно необоснованно.





По словам Айзы, Сабуров — не лидер мнений и не настолько влиятелен, чтобы за ним шёл народ. Он всего лишь артист, который хочет «рубить бабки и быть успешным», а любые его шутки не стоят столь жёсткой реакции.



Блогер подчеркнула, что многие мужчины совершают более серьёзные поступки, но остаются безнаказанными, тогда как комика критикуют за относительно мелкие проступки.





«Он даже не входит в топ-100 самых умных комиков! Он искренне хочет рубить бабки, быть модным и успешным. Он не настолько умён и влиятелен, чтобы за ним шёл народ. И ему реально всё равно на все войны и т.д. Но его медийность должна обязательно быть чьим-то активом. Вот где справедливость?» — отметила она.