«Хорошо, что она тебя бросила — иначе бы убила»: почему приемная мать Николая Перминова вернула его в детдом?

Николай Перминов (Фото: instagram*/nikolayperminov_official)
Николай Перминов запомнился зрителям своей мужественной внешностью и харизмой, благодаря чему органично вписывался в криминальные драмы, боевики и психологические триллеры. Однако мало кто знает, что его собственная биография по драматизму может соперничать с самыми острыми сюжетами кинофильмов. Подробнее в материале «Радио 1».
Отказ, боль и сиротство
Будущий актер родился 11 мая 1971 года в посёлке Ягодное Магаданской области. Его мать, Зинаида Толстова, отказалась от младенца почти сразу после родов. Мальчика определили в дом малютки, а в восемь месяцев его взяла на воспитание приёмная семья. Однако спустя два года малыша вернули в детский дом, обвинив в «умственной отсталости» — якобы на этом настаивал участковый педиатр, ошибочно заподозривший у мальчика синдром Дауна.
Воспоминания Перминова о детстве — это в первую очередь страх и одиночество. Воспитатели солгали ребёнку, что его мать умерла при родах, а жестокие правила детдома оставили глубокую психологическую травму. Он вспоминал так называемые «чёрные четверги», когда старшие воспитанники устраивали «расправы» над младшими.
Однажды друг Николая попытался сбежать, чтобы увидеть мать, и трагически погиб под автобусом. Перминова наказали просто за то, что он дал ему куртку. После этого он сам не раз пытался сбежать, выживая на улице благодаря случайной еде и подаяниям.
От паркетчика до актёра
После восьмого класса Николая вместе с другими воспитанниками детдома перевели в Ленинград — учиться в ПТУ на столяра-паркетчика. Но парень мечтал не о станке, а о сцене. Он часто ходил в кино и впервые попал на съёмочную площадку «Ленфильма» в 14 лет — в массовку. Тогда же он познакомился с девушкой по имени Валентина, которая позже стала его женой.
Сразу после свадьбы Перминов отправился служить в армию. Вернувшись, попытался наладить семейную жизнь, но брак не выдержал. Валентина уехала на Украину, а Николай несколько раз пытался вернуть отношения, но безуспешно — её родные его не принимали.
Позже Перминов решил посвятить себя хореографии — это было одним из немногих светлых увлечений ещё в детдоме. Он добился успеха в танцах, создал собственную студию, а его коллектив выступал даже в Лас-Вегасе с программой Men of Russia. Однако душа требовала большего — и Николай поступил в Щепкинское училище, а также обучался в Театре Ролана Быкова.
Николай Перминов (Фото: кадр из программы на телеканале «Спас»)
С 2007 года Перминов начал получать роли в телепроектах. Его дебют состоялся в сериале «Паутина», а затем последовали «Глухарь», «Карпов», «Мент в законе». Настоящую узнаваемость принесла роль адвоката Тугаева в «Тайнах следствия».
Семейные драмы и внезапное отцовство
После 23 лет разлуки Николай узнал, что у него есть взрослый сын — Андрей. Об этом ему сообщил сам молодой человек, прислав старые фотографии отца из армии. Оказалось, Валентина скрывала беременность и воспитывала сына одна. Андрей уже был женат и воспитывал двоих детей, так что Перминов внезапно стал и отцом, и дедом.
При этом Валентина утверждала, что в молодости Николай жестоко обращался с ней, из-за чего и оборвались отношения. Позже у актера родился еще один сын, Александр, от второго брака с женщиной по имени Людмила. Несмотря на развод, Перминов помогал бывшей семье, но с сыном тесной связи так и не возникло.
Ещё одни сложные отношения у него были с Викторией Почекуниной, которая родила ребенка и утверждала, что от Перминова. В 2020 году она обвинила актера в избиении, а он в ответ рассказал, что узнал о её романе с другим мужчиной и, потеряв контроль, оттолкнул её. ДНК-экспертиза позже показала, что он не был отцом её ребёнка.
Николай Перминов (Фото: кадр из программы на телеканале Тео-ТВ)
Поиск корней
В 2017 году Николай решился узнать правду о своём происхождении. Он нашёл родную сестру Анну, которая рассказала, что их мать умерла в начале 2000-х. Женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, а отцов у детей не было — по крайней мере, их никто не знал. Анну тоже сдали в детдом, но её забрала бабушка.
Позже Перминов встретился с приёмной матерью Светланой, которая в своё время вернула его в детский дом. По документам, мальчик поступил туда весь в синяках. Спустя десятилетия актёр увидел женщину, которая когда-то издевалась над ним, и испытал к ней жалость. Светлана тогда сказала: «Сынок, зачем тебе всё это? Живи дальше». Это была их последняя встреча. Позже её приёмная дочь призналась Николаю: «Хорошо, что она тебя бросила — иначе бы убила».
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Дарья Филинова