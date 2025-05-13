Продюсеры перестали предлагать Аглае Шиловской работу из-за слухов о беременности

Аглая Шиловская и Александр Устюгов (Фото: Инстаграм* @aglaiashilovskaia)
Артисты Александр Устюгов и Аглая Шиловская вместе появились на XII Премии АПКиТ. Для фанатов отношения пары давно не секрет — актеры впервые встретились на съемках. С того времени как их роман начали обсуждать в инфополе, пару преследуют слухи о беременности.
«Аглая без работы осталась, ей никто не звонит. Пришлось привести к продюсерам, показать, что у нее нет живота», — обратил внимание Александр в беседе с Super.
Актер подчеркнул, что каждый год в день рождения Шиловской в Сети появляются сообщения о беременности артистки.
«Звонят, говорят, мы ждём, когда вы родите», — уточнила Аглая.
На вопрос, хотят ли они совместных детей, влюбленные ответили утвердительно, но сообщения о беременности опровергли.
«Конечно, хотелось бы, а там как бог даст. Девочка или мальчик — не важно. Вообще все равно», — подчеркнула Шиловская.
Устюгов поддержал Аглаю — Александр так же объявил, что пол будущего наследника для него не имеет значения: артист будет рад и мальчику, и девочке.
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Ольга Енгалычева