Продюсеры перестали предлагать Аглае Шиловской работу из-за слухов о беременности

В отношениях с актрисой Юлией Пересильд у режиссера Алексея Учителя появились две дочери — Анна и Мария. Старшая наследница артиста активно развивается в творческой среде и пробует себя в качестве модели. Звезда «Слова пацана» очень ценит своих родных — она заявила, что состоит в близких отношениях с дочерью отца от новой возлюбленной.