«Я бы ходила голая каждый день»: Боня примерила на себя роль жены Канье Уэста после обнажения Бьянки Цензори на «Грэмми»

Виктория Боня (Фото: соцсети)
Виктория Боня высказалась о нашумевшем появлении рэпера Канье Уэста с женой Бьянкой Цензори на красной дорожке премии «Грэмми». Последняя предстала перед публикой практически обнаженная, что вызвало множество критики со стороны общественности. Сама же Виктория не так негативно отнеслась к перфомансу.
Напомним, что на премии «Грэмми» репер появился с супругой, на которой сначала была черная шуба. Под взором фотографов Уэст снял ее с жены и представил общественности Бьянку практически голой. На ней было лишь прозрачное короткое платье.
Канье и Бьянка на «Грэмми» (Фото: соцсети)
Виктория комментируя эту ситуацию заявила:
С самой же премии репера с женой вскоре выставили. Как объяснялось позже, Уэста и Цензори не было в списках приглашенных, хотя музыкант числился в номинантах.
Читайте также:
Гоген Солнцев: «меня предали». ДНК-тест показал, что жена скандальной телезвезды родила сына не от него
Виктория Боня откровенно высказалась о размере полового органа у партнера
«Психическое расстройство»: Психолог прокомментировала высказывание Самойловой о мужчинах
Канье и Бьянка на «Грэмми» (Фото: соцсети)
Виктория комментируя эту ситуацию заявила:
«Если бы у меня был муж как Канье, я бы ходила голая каждый день».
С самой же премии репера с женой вскоре выставили. Как объяснялось позже, Уэста и Цензори не было в списках приглашенных, хотя музыкант числился в номинантах.
Читайте также:
Гоген Солнцев: «меня предали». ДНК-тест показал, что жена скандальной телезвезды родила сына не от него
Виктория Боня откровенно высказалась о размере полового органа у партнера
«Психическое расстройство»: Психолог прокомментировала высказывание Самойловой о мужчинах
Иван Мусатов