Виктория Боня раскрыла, есть ли у неё возлюбленный

Виктория Боня (фото: соцсети)
Телеведущая Виктория Боня накануне в своих соцсетях ответила на вопросы подписчиков. Помимо прочего, её спросили про отношения.
Выяснилось, что звезда сейчас свободна, поэтому она как никогда открыта для новых чувств. Она написала: «Моё сердце абсолютно свободно», сделав при этом акцент на последнем слово капслоком.
Также телеведущая рассказала, с кем из известных мужчин хотела бы познакомиться. Она заявила, что кинозвёзды любого масштаба ей неинтересны, поскольку с ними не о чем говорить. Другое дело – Илон Маск, с которым Боня познакомилась бы «с удовольствием».
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Также телеведущая рассказала, с кем из известных мужчин хотела бы познакомиться. Она заявила, что кинозвёзды любого масштаба ей неинтересны, поскольку с ними не о чем говорить. Другое дело – Илон Маск, с которым Боня познакомилась бы «с удовольствием».
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Анастасия Чинкова