«В бабкином балахоне на Мальдивах»: Водонаева высмеяла стиль Анны Семенович

Анна Семенович Денис Шреер (Фото: соцсети)
«Я язва, могу быть грубой», — признаётся сама Алена.
Семенович сейчас отдыхает на жарком курорте вместе со своим бойфрендом Денисом Шреером. Автор книги «Голая» признаётся, что симпатизирует экс-солстке группы «Блестящие» и искренне умиляется, глядя на их совместные фото с возлюбленным. Больше всего Водонаевой по душе искренность Анны и её позитивное отношение к жизни.
Тем не менее, она не всегда одобряет стиль бывшей фигуристки, особенно в одежде. Обсуждая певицу, Водонаева сделала комплимент её ногам, но резко прошлась по нарядам.
«У нее красивые стройные ноги, мне нравится, когда она их открывает, а не когда она на себя наденет бабкины балахоны и скачет по Мальдивам со своей парочкой», — сказала телезвезда на шоу «Шортсы» Мариам Тилляевой.
В целом же отношение Алёны к Семенович и её спутнику позитивное.
«Мне по-доброму нравится их парочка. Они смешные», — высказалась участница шоу «Звёзды в Африке»
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