«Наша маленькая принцесса»: блогеры Герберы поделились трогательными кадрами с малышкой
Роберт и Маша Герберы впервые показали фото новорождённой дочери
Блогеры Роберт и Маша Герберы опубликовали в соцсетях первые фотографии своей новорождённой дочери, чем вызвали огромный отклик у подписчиков.
Сразу после выписки из роддома пара устроила домашнюю фотосессию — на снимках они держат малышку на руках, а комнату украшает нежная атрибутика в розовых оттенках: воздушные шары, цветы и текстиль.
Маша призналась, что этот момент стал исполнением её давней мечты. Она рассказала, что с самого детства представляла себе жизнь, в которой у неё будет любящий муж, тёплая семейная атмосфера и дочка, появившаяся на свет первой.
«Я всегда знала, что хочу стать мамой в 24 года, и буквально за день до этого срока на свет появилась наша маленькая принцесса», — поделилась девушка.В обращении к новорождённой дочери Маша пожелала ей здоровья, любви и счастья, отметив, что они с Робертом сделают всё, чтобы окружить малышку заботой и поддержкой. Судя по реакции подписчиков, семья уже получила множество тёплых поздравлений и слов поддержки.