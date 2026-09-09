Хостес, кейтеринг и стюарды: в Петербурге готовятся к концертам Канье Уэста

09 сентября 2026, 11:02

«Газпром Арена» начала набор персонала на даты концертов Канье Уэста

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Центр временного персонала ФК «Зенит», который занимается подбором сотрудников для мероприятий на «Газпром Арене», открыл набор хостес, работников кейтеринга и стюардов на 10 и 11 октября. Именно на эти даты, по информации «Осторожно, новости», запланированы концерты Канье Уэста в Петербурге. Желающим предлагают заполнить онлайн-форму, а также допускают возможность выхода на неполную смену.