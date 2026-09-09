Хостес, кейтеринг и стюарды: в Петербурге готовятся к концертам Канье Уэста
Центр временного персонала ФК «Зенит», который занимается подбором сотрудников для мероприятий на «Газпром Арене», открыл набор хостес, работников кейтеринга и стюардов на 10 и 11 октября. Именно на эти даты, по информации «Осторожно, новости», запланированы концерты Канье Уэста в Петербурге. Желающим предлагают заполнить онлайн-форму, а также допускают возможность выхода на неполную смену.
При этом сама «Газпром Арена» продолжает утверждать, что выступления зарубежных артистов в октябре в её официальном расписании отсутствуют. Сейчас на площадке заявлены концерты Zivert и «Руки Вверх!», а также футбольные матчи.
Получается довольно странная ситуация: официально концертов Уэста на арене как будто нет, но персонал именно на предполагаемые даты шоу уже ищут. В самой «Газпром Арене» ранее от комментариев по поводу этого набора отказались, заявив, что информацией о подобных кадровых изменениях не располагают.
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