«Ну шо, друзья, я теперь студент»: Люся Чеботина осуществила давнюю мечту

09 сентября 2026, 10:39

Люся Чеботина спустя 10 лет вернулась в Гнесинку — певица снова стала студенткой

Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Люся Чеботина спустя десять лет снова поступила в Академию имени Гнесиных. Певица ранее окончила Гнесинское училище по специальности «эстрадно-джазовый вокал», а затем пыталась продолжить образование в академии. Однако тогда ей удалось поступить только на платное отделение, а денег на учебу не было — поэтому Люся решила сосредоточиться на музыкальной карьере.





Теперь артистка решила вернуться к учебе и выбрала факультет эстрадно-джазового искусства. По словам Чеботиной в соцсетях, поступление далось ей эмоционально: несмотря на прошедшие годы, перед экзаменами она снова сильно волновалась.





«Готовилась, тряслась перед каждым экзаменом, как тогда. А когда выходили абитуриенты передо мной после экзамена, сковывало дыхание от страха и переживаний. Ну шо, друзья, я теперь студент», — поделилась певица.