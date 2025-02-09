«Хоть не Лотерей»: жена поставила многодетного Евгения Кулика перед фактом имени новорождённого сына

Евгений Кулик с женой (фото: Instagram* @evgeny_kulik)
В конце января российский комедийный актёр Евгений Кулик в третий раз стал отцом – у него родился сын. Мальчику выбрали необычное имя, однако что-то пошло не так.
Кулик опубликовал пост в соцсетях, прикрепив к нему фотографию из роддома и подпись: «Я отец героин. Кулик Лотерей Евгеньевич». Все поклонники сразу же решили, что именно такое необычное имя решила дать пара новорождённому. К тому же, в прокат как раз вышел фильм «Лотерея», в котором сыграл Евгений.
Однако в семье всё же думают не только над тем, как удивить общественность, но и о будущем ребёнка, которому потом жить с последствиями креативности родителей. В итоге мальчику дали совершенно обычное имя.
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*запрещён в РФ
Однако в семье всё же думают не только над тем, как удивить общественность, но и о будущем ребёнка, которому потом жить с последствиями креативности родителей. В итоге мальчику дали совершенно обычное имя.
«Я Ригине сказал – либо Витя, либо Степан. Но назовём Лотерей. А сейчас, оказывается, в роддоме не дают Свидетельство. Нужно идти в МФЦ. Она сходила, возвращается. И вот. Матвей. Жена сама так решила. Вернулась из МФЦ с Матвеем», – поделился Кулик на «Шоу Воли».Теперь в семье воспитываются четырёхлетняя дочь София, двухлетний Фёдор и сын Матвей.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова