«Хотел доказать»: Дима Билан рассказал, почему стал заниматься музыкой

Дима Билан (фото: Telegram @bilanofficial)
Дима Билан на вручении музыкальной премии «Виктория-2025» рассказал журналистам трогательную историю со времён учёбы в школе. Именно это помогло ему построить карьеру в шоу-бизнесе.
Как оказалось, Дима всегда стремился стать лучше, чтобы доказать своей школьной любви, что чего-то стоит. В дальнейшем, такая стратегия очень помогала артисту.
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«Поступил, приехал в Москву я ради того, чтобы доказать, что я сильный, своей любви школьной. Учился, доказывал первой своей девушке, второй, третьей. Вот мой стимул, для меня это было очень важно, я должен был что-то из себя представлять. Так долго боролся за это первое место, так долго всем этим занимался, что в какой-то степени увлёкся, так что теперь пора подумать о каких-то фундаментальных историях личного характера», – поделился заслуженный артист России в беседе с NEWS.ru.Также Билан рассказал, что его идеал девушки мешает ему в личной жизни.
«Этот идеал мне даже мешает по жизни, потому что это такая яркая вспышка на всю жизнь. Было три колоссальных любви, просто бесконечных, которые я пытаюсь нащупать в сегодняшнем дне», – признался исполнитель.43-летний Дима Билан никогда не был женат, у него нет детей. Известно, что певец состоял в отношениях с моделью Еленой Кулецкой и бывшей участницей t.A.T.u. Юлей Волковой.
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Анастасия Чинкова